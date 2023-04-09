Гамбург огорнув токсичний дим, влада закликала містян закрити вікна

За словами рятувальників, на місці стоянки вантажних авто стався витік легкозаймистих хімікатів

Державний портал попереджень Німеччини опублікував повідомлення про «надзвичайно високий» рівень загрози

У німецькому місті Гамбург у ніч проти 9 квітня спалахнула масштабна пожежа. Жителів міста попередили про токсичний дим та небезпеку отруєння. Про це повідомляє Spiegel.

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Вогонь виник у районі Ротенбургсорт на стоянці вантажівок, яка у результаті повністю вигоріла. Пізніше пожежа перекинулася на інші складські приміщення.

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За словами рятувальників, на місці стоянки вантажних авто стався витік легкозаймистих хімікатів. ЗМІ припускають, що це був сірководень. Над місцем пожежі зранку помітили «грибовидний дим». Місцеві зазначають, що чули звуки детонації, а пожежники їхали на місце інциденту у респіраторах.

Після цього державний портал попереджень Німеччини опублікував повідомлення про «надзвичайно високий» рівень загрози.

«Через пожежу населення в районі Гамбурга може постраждати від димових газів і хімічних компонентів у повітрі», – ідеться у повідомленні.

Жителів Гамбурга попереджають, що токсичний дим вже дістався центру міста. Влада закликає негайно закрити вікна і двері, а також вимкнути вентиляцію та кондиціонери.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення громадянка України.