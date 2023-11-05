Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)
У Гамбурзькому аеропорту триває операція поліції з визволення чотирирічної дитини
фото: dpa

Поліція всю ніч вела переговори з озброєним чоловіком

В аеропорту німецького міста Гамбург у суботу ввечері озброєний чоловік виїхав на автомобілі на злітну смугу та взяв у заручники чотирирічну дівчинку. Про це повідомляє Bild.

Приблизно о 20:12 у суботу озброєний чоловік був помічений біля терміналу 1 Гамбурзького аеропорту на автомобілі Audi без номерного знака. Водій прорвався на машині до злітної смуги та зупинився біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Зазначається, що за кермом був 35-річний чоловік із Нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває чотирирічна дівчинка. За попередніми даними, це його донька, оскільки незадовго до події в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину і мчить в аеропорт. Правоохоронці припускають, що між батьками загострився конфлікт щодо опіки.

Як пише Bild, чоловік хоче забрати доньку із собою до Туреччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту.

5 фото
На весь екран
У Гамбурзькому аеропорту батько узяв у заручники власну доньку, триває операція поліції
фото: dpa, Bild

При собі чоловік має вогнепальну зброю, із якої він міг кілька разів вистрілити. За словами речника поліції, він викинув із машини дві пляшки зі «своєрідним коктейлем Молотова», через що на території аеропорту спалахнуло кілька пожеж.

Через інцидент з аеропорту Гамбурга ввечері в суботу було евакуйовано всіх 3200 пасажирів і працівників, а перші недільні рейси скасовано.

Правоохоронці всю ніч вели переговори з батьком. Станом на 6:40 неділі ситуація залишається без змін.

Нагадаємо, група з семи молодих росіян напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Інцидент стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку, і до них підійшла група росіян, яка шукала можливість влаштувати бійку.

Теги: аеропорт заручники Німеччина дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У країні зросла громадська злість
У Ізраїлі протестувальники оточили будинок Нетаньягу: вимагають відставку прем'єра
Вчора, 22:53
Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї
Кулеба провів зустріч з главою Rheinmetall і анонсував збільшення зброї
3 листопада, 14:05
США запускають дрони для збору розвідувальної інформації над Газою
США використовують безпілотники, щоб знайти заручників у Секторі Гази
3 листопада, 05:42

Соціум

В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)
В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)
Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу
Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу
ХАМАС хотів вивезти своїх бойовиків у Єгипет під виглядом біженців
ХАМАС хотів вивезти своїх бойовиків у Єгипет під виглядом біженців
Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих
Землетрус у Непалі: зросла кількість загиблих
У Іспанії спалахнула лісова пожежа
У Іспанії спалахнула лісова пожежа
Через удари Ізраїлю по Сектору Гази зникли десятки заручників
Через удари Ізраїлю по Сектору Гази зникли десятки заручників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
25K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
23K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
19K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
9938
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
5763
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту