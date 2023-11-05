В аеропорту Гамбурга чоловік схопив у заручники чотирирічну дитину (фото)

Поліція всю ніч вела переговори з озброєним чоловіком

В аеропорту німецького міста Гамбург у суботу ввечері озброєний чоловік виїхав на автомобілі на злітну смугу та взяв у заручники чотирирічну дівчинку. Про це повідомляє Bild.

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Приблизно о 20:12 у суботу озброєний чоловік був помічений біля терміналу 1 Гамбурзького аеропорту на автомобілі Audi без номерного знака. Водій прорвався на машині до злітної смуги та зупинився біля пасажирського літака Turkish Airlines.

Зазначається, що за кермом був 35-річний чоловік із Нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває чотирирічна дівчинка. За попередніми даними, це його донька, оскільки незадовго до події в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину і мчить в аеропорт. Правоохоронці припускають, що між батьками загострився конфлікт щодо опіки.

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Як пише Bild, чоловік хоче забрати доньку із собою до Туреччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту.

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У Гамбурзькому аеропорту батько узяв у заручники власну доньку, триває операція поліції фото: dpa, Bild

При собі чоловік має вогнепальну зброю, із якої він міг кілька разів вистрілити. За словами речника поліції, він викинув із машини дві пляшки зі «своєрідним коктейлем Молотова», через що на території аеропорту спалахнуло кілька пожеж.

Через інцидент з аеропорту Гамбурга ввечері в суботу було евакуйовано всіх 3200 пасажирів і працівників, а перші недільні рейси скасовано.

Правоохоронці всю ніч вели переговори з батьком. Станом на 6:40 неділі ситуація залишається без змін.

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Нагадаємо, група з семи молодих росіян напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен. Інцидент стався у вівторок ввечері, коли четверо 19-річних українців сиділи на лавці в парку, і до них підійшла група росіян, яка шукала можливість влаштувати бійку.