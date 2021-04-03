В Італії почав діяти суворий великодній локдаун

Папа Римський молитися на порожній площі Святого Петра у Ватикані у 2020 році

Другий рік поспіль Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра

Італія в суботу ввела суворий триденний локдаун у спробі запобігти сплеску випадків захворювання Covid-19 на Великдень.

Про це повідомляє BBC.

Всі регіони зараз належать до «червоної зони», це означає, що у них діє найвищий рівень обмежень у той час, як країна бореться з третьою хвилею коронавірусу, фіксуючи приблизно 20 тисяч нових випадків на день.

Пересування із некритичною метою заборонене, але людям дозволили розділити пасхальну трапезу вдома з двома дорослими з інших домогосподарства. Всі другорядні магазини закриті, а кафе та ресторани обслуговують на винос.

Церкви також відкриті, але парафіянам наказали відвідувати служби в їх власних регіонах.

Уряд Італії також оголосив, що розгорне 70000 додаткових поліцейських по всій країні, щоб забезпечити дотримання правил локдауну.

Другий рік поспіль Папа Франциск буде проголошувати своє пасхальне послання до порожньої площі Святого Петра.

Після святкових вихідних в різних регіонах Італії будуть діяти обмеження або «помаранчевої зони», або «червоної зони» до кінця місяця.

В цілому понад 110328 людей померли від коронавірусу в Італії, було зареєстровано 3,6 мільйона підтверджених інфекцій.

1 квітня Італія зареєструвала 23634 нових випадки та 501 смерть.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).