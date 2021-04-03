У Туреччині почали вакцинацію Pfizer. Щеплять усіх, крім алергіків

Наразі у тих, хто щепився Pfizer/BioNTech, не виявлено побічних реакцій

Турки мають вибір – імунізуватися Pfizer чи китайською CoronaVac

У Туреччині, яка отримала 2,8 мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech, почали щеплення цим препаратом. Водночас МОЗ оприлюднив методичку, де зазначається, що у разі виникнення алергічної реакції після першого щеплення другу дозу вакцини не вводитимуть. Про це повідомляє Укрінформ.

«За наявності алергії на будь-яку з речовин, що міститься у вакцині, вакцина не вводиться. Якщо в анамнезі є анафілаксія (алергічна реакція - ред.) після першої дози вакцини, друга доза не вводитиметься», – ідеться у документі.

Перші щеплення вакциною Pfizer/BioNTech були зроблені в міській лікарні Анкари громадянам, які прийшли на вакцинацію відповідно до затвердженого в державі плану. Їм було надано вибір: вакцинуватися цим препаратом чи китайською CoronaVac.

Наразі у тих, хто щепився Pfizer/BioNTech, не виявлено побічних реакцій.

Очікується, що найближчими тижнями в Туреччину буде здійснено додаткову доставку вакцини Pfizer/BioNTech, і загальна кількість доз сягне 4,5 млн.

Станом на 15.00 3 квітня в країні повний курс щеплення проти коронавірусу пройшли понад 7,1 млн людей, крім того, першу дозу вакцини отримали більш як 9,5 млн громадян.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у світі йде справжня війна за вакцини від коронавірусу, тому Україна має почати виробляти свою.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

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