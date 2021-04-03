Президент Німеччини закликав жителів країни готуватися до тижнів жорстких обмежень

Штайнмаєр закликав усіх брати участь в кампанії з вакцинації від коронавірусу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав жителів країни бути готовими до ще кількох тижнів жорстких обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це він заявив в пасхальному телевізійному зверненні, що транслювалося в п’ятницю, 2 квітня, на німецькому телебаченні, про це повідомляє DW.

«Зараз ми перебуваємо в середині третьої хвилі пандемії. І щоб її переламати, потрібні зусилля з усіх боків. Найближчі тижні будуть вимагати подальших важких обмежень», – заявив Штайнмаєр.

За його словами, для придушення пандемії зроблено вже було багато, мали місце і помилки, зокрема при тестуванні і вакцинації.

Водночас президент Німеччини закликав усіх брати участь в кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка набирає обертів. «Я довіряю всім – підкреслюю: всім допущеним в Німеччині вакцинам. Вакцинація – це найважливіший крок на шляху виходу з пандемії – використовуйте цю можливість!» – додав Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Глава держави підкреслив також важливість подолання виниклої кризи довіри в країні. «Давайте не будемо обурюватися оточуючими або тими, хто там нагорі. Не будемо постійно показувати, що не виходить, а навпроти – що виходить, коли кожен виконує свою частину (обов’язків – ред.). Це важливо для мене, коли я говорю про довіру. Оскільки довіра в демократії в кінцевому підсумку є не що інше, як довіра самим собі!» – зазначив Штайнмаєр.

У Німеччині посилили локдаун у великодні свята. Страсний четвер і субота, 1 і 3 квітня, перед Великоднем як виняток оголошені вихідними днями. При цьому Страсна п’ятниця, Великдень і наступна за ним субота – в Німеччині традиційно неробочі дні. Таким чином, «протягом п’яти днів поспіль буде діяти принцип «ми залишаємося вдома».

На Великдень заборонені масові скупчення людей у громадських місцях. Усі торгові точки на цей термін припинять роботу. Виняток зроблять лише в суботу для продуктових магазинів, інші чотири дні супермаркети теж будуть закриті.

Локдаун в Німеччині у світлі сплеску заражень коронавірусом залишиться в силі до 18 квітня. Жителів Німеччини закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Роботодавцям наказано знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Школи та дитячі садочки будуть припиняти свою діяльність при показнику нових заражень за останні сім днів у 200 випадків на 100 тисяч осіб.

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували та доповнювали новими заходами.

За даними ВООЗ, у Німеччині зареєстровано вже 2855061 підтверджений випадок захворювання на коронавірус із 76775 смертями. Станом на 22 березня 2021 року у країні загалом було введено 12818485 доз вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня. Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).