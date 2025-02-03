Іран створює ядерні ракети, які можуть уразити Європу

Нові ракети дозволять Ірану завдавати ядерних ударів углиб Європи зі своєї території

Іран розробляє ядерні ракети, здатні дістатися Європи, оскільки радіус їх дії становитиме 3000 км. Проєкти для створення зброї країна отримала від Північної Кореї. Про це пише The Telegraph.

За даними опозиційної Національної ради опору Ірану (NCRI), від якої і отримали інформацію про ракети, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) використовує для виробництва ядерних боєголовок два місця, замаскувавши їх під центри запуску супутників зв'язку.

Перше місце – космічний центр Шахруд. За словами опозиціонерів саме тут іранські експерти Організації передових оборонних досліджень (SPND) та КВІР працюють над створенням ядерної боєголовки, яку можна буде встановити на твердопаливну ракету Ghaem-100 із дальністю польоту 3000 км.

Тут іранські експерти працюють над створенням ядерної боєголовки для твердопаливної ракети Ghaem-100 із дальністю польоту 3 000 км Фото: The Telegraph

Ракети такої дальності дозволять Ірану завдавати ядерних ударів углиб Європи зі своєї території — аж до таких цілей, як Греція, та регіональних цілей, таких як Ізраїль, заклятий ворог Тегерана.

Повідомляється, що вже було здійснено не менше трьох успішних запусків ракети, що, за словами NCRI, «підвищує можливості режиму розгортання ядерної зброї».

Також КВІР планує провести випробування більш досконалих ракет Ghaem-105 найближчими місяцями. За даними NCRI, попередні випробування на полігоні проводилися як запуски супутників, щоб приховати ядерну ракетну програму режиму.

Другий об'єкт, розташований приблизно за 70 км на південний схід від міста Семнан, використовується для розробки ракет Simorgh на основі північнокорейських розробок.

Це місце використовують для розробки ракет Simorgh на основі північнокорейських розробок Фото: The Telegraph

Конструкції схожі на північнокорейську ракету UNHA-1 висотою 18 метрів, яку призначена для одноразового транспортування обладнання в космос. Значна частина об'єкта знаходиться під землею, щоб приховати хід робіт від супутників.

Щоб приховати свою діяльність, ісламський режим назвав це місце полігоном Імама Хомейні, на честь космічної організації Ірану та здійснював запуск балістичних ракет під виглядом запусків супутників. Крім того, починаючи з 2005 року, влада постійно розширює територію об'єкта: за останнє десятиліття на супутникових знімках з'явилося шість нових споруд.

Також, за даними опозиційної групи, діяльність відділу геофізики SPND, що спеціалізується на моніторингу підземних вибухів при випробовуваннях ядерних ракет, активізувалася.

Нагадаємо, Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати цілі на певній висоті. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв'ю «Радіо Свободі».

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань структури війська.

«РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі – пошук рішень у боротьбі з «Шахедами», привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти», – розповів командувач Сил безпілотних систем.

До слова, Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орєшніка».