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Іран створив небезпечний дрон-камікадзе Rezvan: які його особливості

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Іран створив небезпечний дрон-камікадзе Rezvan: які його особливості
Дрон Rezvan має дальність польоту до 20 км
фото: скріншот із відео

Невеликий розмір і портативність роблять дрони ідеальною зброєю для сухопутних військ

В Ірані представили новий безпілотник-камікадзе Rezvan, створений для виконання бойових завдань на малій дистанції. Він може ефективно уражати як піхотні, так і укріплені цілі, включно з критично важливою інфраструктурою. Про це повідомило іранське агентство Tasnim news.

Уперше цей дрон було застосовано іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) під час військових навчань Payambar-e Azam (Великий пророк) 19, які відбулися на початку січня в Західному Ірані.

Rezvan запускається з переносного циліндричного контейнера. Він оснащений камерою на передній панелі, яка дозволяє керувати дроном від першої особи і вибирати ціль, а також тепловими датчиками для виявлення цілей.

Заявлено, що дрон Rezvan має дальність польоту до 20 км, час польоту до 20 хвилин. Передбачувана маса бойової частини – 3-5 кг.

Така зброя особливо ефективна в наземному бою, невеликий розмір і портативність роблять ці дрони ідеальною зброєю для сухопутних військ.

«Цей безпілотник посилює підрозділи швидкого реагування сухопутних сил КВІР, надаючи їм нові можливості для протидії терористичним групам, особливо в складних умовах гірської місцевості», – повідомляє іранське агентство.

Фахівці стверджують, що його концепція схожа з ізраїльським дроном Hero-120. Офіційно повідомляється, що дрон Rezvan створений на основі низки інновацій КВІР.

Нагадаємо, у 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників.

Також збройні сили України поки що перемагають у війні дронів. Однак росіяни почали масово використовувати безпілотники з оптоволокном, і це є проблемою. 

До слова, 31 грудня воїни ГУР вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5. Зазначається, що згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8.

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Теги: зброя рекорд Україна безпілотник росіяни

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