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Сухаревський підтвердив застосування лазерної зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сухаревський підтвердив застосування лазерної зброї
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський
фото з відкритих джерел

За словами командувача, лазерні технології ЗСУ вже вражають російські об'єкти

Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати цілі на певній висоті. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в інтерв'ю «Радіо Свободі».

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем постійно розвиваються, адже це одне з основних завдань структури війська.

«РНД – інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі – пошук рішень у боротьбі з «Шахедами», привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти», – розповів командувач Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Україна має свою лазерну зброю – «Тризуб». Військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.

Як відомо, в останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

До слова, Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орєшніка».

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Теги: Вадим Сухаревський війна зброя озброєння

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