Диктатор Путін висловився, що документ «дасть додатковий імпульс практично всім сферам співпраці»

Російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років. Про це повідомляє пропагандистське медіа ТАСС.

«Путін та Пезешкіан підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном», – повідомляє російська агенція.

AP повідомляє, що сьогодні диктатор РФ та іранський президент провели переговори у Кремлі. Росіяни стверджують, що підписаний документ охоплює сфери від торгівлі та військового співробітництва до науки, освіти та культури.

За словами Пезешкіана, договір є «міцною основою для просування вперед». «Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях», – додав він.

Путін натомість висловився, що документ «дасть додатковий імпульс практично всім сферам співпраці».

Російське медіа пише, що РФ та Іран домовилися про зміцнення кооперації в галузі безпеки та оборони, водночас «якщо одна зі сторін зазнає агресії, друга не надаватиме жодної допомоги агресору».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан незабаром підпишуть договір про всеосяжне партнерство, який регулюватиме двосторонні відносини на найближчі два десятки років. Документ не включає визнання окупованого Криму російським, а також інших захоплених територій України. Про це повідомляє Middle East Eye.

До слова, Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року.