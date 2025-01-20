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Україна розробляє систему ППО проти «Орєшніка» – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна розробляє систему ППО проти «Орєшніка» – Сирський
Україна створює вітчизняний комплекс протиповітряної оборони, який має бути не гірший за Patriot
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Сирського, наявність «Орєшніка» спонукає Україну до створення власної протиракетної системи

Україна працює над розробкою власного комплексу протиповітряної оборони, а також сучасної ракетної системи як стримувального фактора від «Орєшніка». Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю телемарафону.

За словами Сирського, Україна має потужності та можливості для цього. Зараз тривають роботи зі створення власного вітчизняного комплексу ППО. Сирський сподівається, що цей комплекс за своїми характеристиками «буде не гірший, ніж Patriot».

«Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для якраз зенітно-ракетних комплексів», – заявив він.

Як зазначив головком, російські експериментальні ракети є небезпечними. «І на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити. На жаль, у нас поки що немає, але ж ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися», – заявив головком.

Генерал зазначив, що «Орєшнік» спонукає Україну до створення власної протиракетної системи та до активних переговорів із партнерами, аби отримати відповідний комплекс від них.

«Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо для нас бажаний результат», – підсумував він.

Нагадаємо, Росія застосувала експериментальну балістичну ракету середньої дальності під час атаки на Дніпро. Ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни.

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав російський диктатор Володимир Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

До слова, аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей – 12 квітня 2017 року. 

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Теги: системи ППО Олександр Сирський ракета озброєння зброя

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