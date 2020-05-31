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    Ляшко розповів, на якому етапі наразі епідемія коронавірусу в Україні

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    Заступник міністра охорони здоров&rsquo;я України Віктор Ляшко - Ляшко розповів, на якому етапі наразі епідемія коронавірусу в Україні
    Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко

    Зараз в Україні реєструють близько 300 випадків коронавірусу на добу

    Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, на якому етапі нині перебуває перебіг епідемії Covid-19 в Україні.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

    «Ми вивели на певне таке плато. Пік – це досягнення найбільшої кількості випадків. Найбільша кількість випадків – ми ні разу не перейшли 600. Тобто ми говоримо, що пік у нас розтягнутий в часі. Ми його переназвали плато... У нас була реєстрація по 400–500 випадків. Зараз ми реєструємо близько 300 випадків на добу», - сказав Ляшко.

    На запитання, чи можна говорити про зменшення, він відповів: «Так. Але ми на етапі стримування, тому що відкриваються певні сфери економіки. Ми пристосовуємося жити в нових умовах після пом’якшення карантину».

    Раніше Ляшко розповів про новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії.

    Зазначимо, що напередодні на Прикарпатті від коронавірусу померла медсестра дитячої лікарні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      23204
    • Хворіють
      13197
    • Одужали
      9311
    • Померли
      696

    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж 29 травня (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

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