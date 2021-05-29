Іспанія після року заборони дозволила портам прийматиме круїзні лайнери
До пандемії Іспанія була другим за популярністю місцем для міжнародних круїзів в Європі
Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року
Іспанія дозволить круїзним суднам причалювати до її портів з 7 червня в надії врятувати туристичний сектор країни, що страждає від наслідків пандемії.
Про це повідомляє Reuters.
Морські органи Іспанії схвалили дозвіл на прийом круїзних лайнерів через падіння рівня захворюваності Covid-19 і збільшення кількості щеплень.
Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року. З круїзними лайнерами по всьому світу була пов'язана низка гучних історій з поширенням коронавірусу.
«Судноплавні компанії повинні будуть виконувати заходи, встановлені міністерством охорони здоров'я... для забезпечення повної безпеки як для пасажирів круїзів, так і для міст, де вони висаджуються», – заявило в суботу міністерство транспорту.
До пандемії Іспанія була другим за популярністю місцем для міжнародних круїзів в Європі.
До слова, напередодні у Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру.
Також 28 травня у протоці Босфор зупинили рух суден через аварію танкера.