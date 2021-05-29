Іспанія після року заборони дозволила портам прийматиме круїзні лайнери

До пандемії Іспанія була другим за популярністю місцем для міжнародних круїзів в Європі

Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року

Іспанія дозволить круїзним суднам причалювати до її портів з 7 червня в надії врятувати туристичний сектор країни, що страждає від наслідків пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

Морські органи Іспанії схвалили дозвіл на прийом круїзних лайнерів через падіння рівня захворюваності Covid-19 і збільшення кількості щеплень.

Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року. З круїзними лайнерами по всьому світу була пов'язана низка гучних історій з поширенням коронавірусу.

«Судноплавні компанії повинні будуть виконувати заходи, встановлені міністерством охорони здоров'я... для забезпечення повної безпеки як для пасажирів круїзів, так і для міст, де вони висаджуються», – заявило в суботу міністерство транспорту.

До пандемії Іспанія була другим за популярністю місцем для міжнародних круїзів в Європі.

До слова, напередодні у Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру.

Також 28 травня у протоці Босфор зупинили рух суден через аварію танкера.