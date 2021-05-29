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    У протоці Босфор зупинили рух суден через аварію танкера

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    Кілька катерів берегової охорони змогли зупинити танкер у 300 метрах від берега Стамбулу - У протоці Босфор зупинили рух суден через аварію танкера

    Кілька катерів берегової охорони змогли зупинити танкер у 300 метрах від берега Стамбулу

    Фото з соцмереж

    До танкера направили додаткові буксири та рятувальні судна

    Адміністрація протоки Босфор у Туреччині повідомила, що ввечері 28 травня призупинила рух суден через аварію на танкері з Хорватії. Про це пише Sabah.

    Повідомляється, що танкер Rava плив по протоці разом із катером берегової охорони, але в певний момент у нього відмовили двигуни й він почав дрейфувати до берега.

    Кілька катерів берегової охорони, які прибули на допомогу, використовуючи троси змогли зупинити танкер у 300 метрах від берега Стамбулу.

    Після зупинки руху суден, до танкера направили додаткові буксири та рятувальні судна.

    Танкер Rava для перевезення сирої нафти прямував до Іспанії. Судно було спущено на воду в 2017 році й ходить під прапором Хорватії.

    Нагадаємо, 28 травня у Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру.

    До цього 23 березня в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

    Теги: Туреччина Стамбул корабель перевезення
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    У протоці Босфор зупинили рух суден через аварію танкера