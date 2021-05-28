У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру

У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз Maersk Emerald

Для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири

У Суецькому каналі сів на мілину через заглухлий двигун контейнеровоз Maersk Emerald. Керівництво водної артерії оперативно організувало зняття судно з мілини і його буксирування.

Як повідомила адміністрація Суецького каналу в Twitter, для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири.

Контейнеровоз Maersk Emerald, що йшов під прапором Сінгапуру, має довжину 353 метри, ширину 48 метрів, осадку 15,5 метра і водотоннажність 146 тисяч тонн.

Нагадаємо, 23 березня в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.