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    У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру

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    У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз Maersk Emerald - У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру

    У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз Maersk Emerald

    Фото: Адміністрація Суецького каналу, Twitter

    Для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири

    У Суецькому каналі сів на мілину через заглухлий двигун контейнеровоз Maersk Emerald. Керівництво водної артерії оперативно організувало зняття судно з мілини і його буксирування.

    Як повідомила адміністрація Суецького каналу в Twitter, для зняття судна з мілини було залучено чотири буксири.

    Контейнеровоз Maersk Emerald, що йшов під прапором Сінгапуру, має довжину 353 метри, ширину 48 метрів, осадку 15,5 метра і водотоннажність 146 тисяч тонн.

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    Нагадаємо, 23 березня в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах.

    Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки.

    Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

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    Теги: Єгипет корабель аварія Суецький канал
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    У Суецькому каналі сів на мілину контейнеровоз із Сінгапуру