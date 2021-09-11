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    Німецька компанія планує випустити дитячу вакцину від коронавірусу

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    Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом - Німецька компанія планує випустити дитячу вакцину від коронавірусу

    Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом

    Фото з відкритих джерел

    Розробками займається компанія BioNTech

    Німецька компанія BioNTech планує вивести на ринок вакцину проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що ще до кінця цього року компанія планує отримати схвалення вакцин для дітей віком від 6 місяців до 2 років.

    «Уже протягом наступних кількох тижнів ми представимо результати нашого випробування за участю дітей віком від 5 до 11 років в регулюючі органи по всьому світу, в тому числі в Європі», – розповіла співзасновниця компанії BioNTech Езлем Тюреджі.

    Крім того, завершення випробувань COVID-вакцини для дітей також заявила компанія Moderna. Вона планує представити на ринку препарат для дітей від 6 до 11 років, а також випробовує вакцину для немовлят від 6 місяців.

    До слова, Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні.

    Нагадаємо, Україна встановила новий рекорд щеплень.

    Тим часом у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

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    Теги: рекорд вакцинація коронавірус
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    Німецька компанія планує випустити дитячу вакцину від коронавірусу