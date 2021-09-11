Німецька компанія планує випустити дитячу вакцину від коронавірусу
Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом
Розробками займається компанія BioNTech
Німецька компанія BioNTech планує вивести на ринок вакцину проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що ще до кінця цього року компанія планує отримати схвалення вакцин для дітей віком від 6 місяців до 2 років.
«Уже протягом наступних кількох тижнів ми представимо результати нашого випробування за участю дітей віком від 5 до 11 років в регулюючі органи по всьому світу, в тому числі в Європі», – розповіла співзасновниця компанії BioNTech Езлем Тюреджі.
Крім того, завершення випробувань COVID-вакцини для дітей також заявила компанія Moderna. Вона планує представити на ринку препарат для дітей від 6 до 11 років, а також випробовує вакцину для немовлят від 6 місяців.
До слова, Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні.
Нагадаємо, Україна встановила новий рекорд щеплень.
Тим часом у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.