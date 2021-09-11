Німецька компанія планує випустити дитячу вакцину від коронавірусу

Розробками займається компанія BioNTech

Німецька компанія BioNTech планує вивести на ринок вакцину проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. Відповідні випробування будуть представлені найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ще до кінця цього року компанія планує отримати схвалення вакцин для дітей віком від 6 місяців до 2 років.

«Уже протягом наступних кількох тижнів ми представимо результати нашого випробування за участю дітей віком від 5 до 11 років в регулюючі органи по всьому світу, в тому числі в Європі», – розповіла співзасновниця компанії BioNTech Езлем Тюреджі.

Крім того, завершення випробувань COVID-вакцини для дітей також заявила компанія Moderna. Вона планує представити на ринку препарат для дітей від 6 до 11 років, а також випробовує вакцину для немовлят від 6 місяців.

До слова, Міносвіти назвало кількість вакцинованих учителів в Україні.

Нагадаємо, Україна встановила новий рекорд щеплень.

Тим часом у трьох областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

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