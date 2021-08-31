Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов

Нові умови в'їзду в Італію діятимуть до 25 жовтня

Для в’їзду в Італію без карантину потрібна заповнена форма, вакцинація і негативний тест

Італійський Уряд змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить Україна. З 31 серпня в’їзд в Італію за наявності сертифікату вакцинації (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen) + негативного тесту можливий без карантину. Відповідні зміни вже внесені в офіційний опитувальник для визначення умов в’їзду, пише lowcostavia.

За відсутності сертифікату доведеться пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат. Дані умови наразі діятимуть до 25 жовтня.

Умови в’їзду в Італію з 31 серпня до 25 жовтня

Люди, які за останні 14 днів перебували у країнах категорії D до в’їзду до Італії повинні:

заповнити форму санітарного контролю онлайн: dPLF (Passenger Locator Form) (або роздрукувати і заповнити офлайн)

надати сертифікат про повний курс щеплення вакцинами затвердженими EMA або EU Green Pass з аналогічною інформацією.

надати негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду

Як відомо, затверджені вакцини EMA – це Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та Janssen.

У разі відсутності сертифікатів мандрівники можуть в’їхати до Італії, але вони повинні:

пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів за адресою, зазначеною у dPLF, з повідомленням місцевих органів охорони здоров’я

зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат

Таким чином для в’їзду в Італію без карантину потрібна заповнена форма, вакцинація і негативний тест.

До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

До слова, МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди відкрилися для українських туристів.