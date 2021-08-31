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    Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов

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    Нові умови в'їзду в Італію діятимуть до 25 жовтня - Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов
    Нові умови в'їзду в Італію діятимуть до 25 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Для в’їзду в Італію без карантину потрібна заповнена форма, вакцинація і негативний тест

    Італійський Уряд змінив правила в’їзду з країн категорії D, до яких належить Україна. З 31 серпня в’їзд в Італію за наявності сертифікату вакцинації (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen) + негативного тесту можливий без карантину. Відповідні зміни вже внесені в офіційний опитувальник для визначення умов в’їзду, пише lowcostavia.

    За відсутності сертифікату доведеться пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат. Дані умови наразі діятимуть до 25 жовтня.

    Умови в’їзду в Італію з 31 серпня до 25 жовтня

    Люди, які за останні 14 днів перебували у країнах категорії D до в’їзду до Італії повинні:

    • заповнити форму санітарного контролю онлайн: dPLF (Passenger Locator Form) (або роздрукувати і заповнити офлайн)
    • надати сертифікат про повний курс щеплення вакцинами затвердженими EMA або EU Green Pass з аналогічною інформацією.
    • надати негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду

    Як відомо, затверджені вакцини EMA – це Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) та Janssen.

    У разі відсутності сертифікатів мандрівники можуть в’їхати до Італії, але вони повинні:

    • пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів за адресою, зазначеною у dPLF, з повідомленням місцевих органів охорони здоров’я
    • зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат

    Таким чином для в’їзду в Італію без карантину потрібна заповнена форма, вакцинація і негативний тест.

    До слова, ЄС обмежив в’їзд для громадян шістьох країн.

    Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

    Також Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

    До слова, МЗС попереджає, що кожна країна ЄС сама визначає, чи визнавати українські Covid-сертифікати.

    Раніше повідомлялося, що Нідерланди відкрилися для українських туристів.

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    Теги: відпочинок Італія туризм українці Україна карантин вакцинація кордон
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    Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов