Ліван отримав уряд вперше після вибухів у порту Бейрута

Наджиб Мікаті вже двічі був прем’єр-міністром

Президент Лівану Мішель Аюн та прем’єр Наджиб Мікаті домовилися про формування уряду. Це відбулося через 13 місяців після вибухів у порту Бейрута, від яких загинули понад 220 осіб. Про це повідомляє Middle East Eye.

Міністрами в новому уряді призначать не відомих політиків, а технократів, делегованих парламентськими партіями.

Наджиб Мікаті вже двічі був прем’єр-міністром Лівану. І саме йому 26 липня президент доручив сформувати уряд – після того, як два попередники не впоралися із завданням.

Зазначається, що перемовини стосовно кандидатур міністрів у новому уряді тривали понад півтора місяця.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які шість років зберігалися без дотримання заходів безпеки. Внаслідок руйнувань більш як 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Загинули понад 220 осіб.

Після цього у країні почалися масові протести. Громадяни звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

А 10 серпня уряд Лівану пішов у відставку в повному складі.