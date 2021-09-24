«Укренерго»: Бурштинська ТЕС працює на максимумі на тлі відсутності вугілля на державній Калуській ТЕЦ

Відпуск електроенергії на Бурштинській ТЕС за 8 місяців цього року склав 4.6 млрд кВт*год електроенергії

Керівництво Калуської ТЕЦ просить уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собіварості виробництва струму на ТЕС і ТЕЦ

Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.

Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

Станом на 12:00, за даними системного оператора, Бурштинська станція несе навантаження 1103 МВт.

Жодна інша станція в енергосистемі не несе навантаження 8 енергоблоками.

В той же час, за даними Міністерства енергетики, інша електростанція в Бурштинському енергоострові – Калуська ТЕЦ переживає проблеми з вугілля через дефіцит коштів для його оплати.

Керівництво Калуської ТЕЦ просить уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собіварості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ.

Раніше на Бурштинській ТЕС повідомляли, що відпуск електроенергії на станції за 8 місяців цього року склав 4.6 млрд кВт*год електроенергії.

У 2021 році Бурштинська ТЕС підтримала ОЕС України частиною своїх маневрових потужностей. Розвертаючи енергоблоки по команді НЕК «Укренерго» в енергосистему України, туди відпустили 466 млн квт*год електроенергії, що вдвічі більше, ніж за 8 місяців минулого року.