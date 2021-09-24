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    «Укренерго»: Бурштинська ТЕС працює на максимумі на тлі відсутності вугілля на державній Калуській ТЕЦ

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    Відпуск електроенергії на&nbsp;Бурштинській ТЕС за 8 місяців цього року склав 4.6 млрд кВт*год електроенергії - «Укренерго»: Бурштинська ТЕС працює на максимумі на тлі відсутності вугілля на державній Калуській ТЕЦ
    Відпуск електроенергії на Бурштинській ТЕС за 8 місяців цього року склав 4.6 млрд кВт*год електроенергії

    Керівництво Калуської ТЕЦ просить уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собіварості виробництва струму на ТЕС і ТЕЦ

    Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.

    Про це свідчать дані НЕК «Укренерго».

    Станом на 12:00, за даними системного оператора, Бурштинська станція несе навантаження 1103 МВт.

    Жодна інша станція в енергосистемі не несе навантаження 8 енергоблоками.

    В той же час, за даними Міністерства енергетики, інша електростанція в Бурштинському енергоострові – Калуська ТЕЦ переживає проблеми з вугілля через дефіцит коштів для його оплати.

    Керівництво Калуської ТЕЦ просить уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собіварості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ.

    Раніше на Бурштинській ТЕС повідомляли, що відпуск електроенергії на станції за 8 місяців цього року склав 4.6 млрд кВт*год електроенергії.

    У 2021 році Бурштинська ТЕС підтримала ОЕС України частиною своїх маневрових потужностей. Розвертаючи енергоблоки по команді НЕК «Укренерго» в енергосистему України, туди відпустили 466 млн квт*год електроенергії, що вдвічі більше, ніж за 8 місяців минулого року.

    Теги: ТЕС НКРЕКП вугілля ТЕЦ Укренерго
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    «Укренерго»: Бурштинська ТЕС працює на максимумі на тлі відсутності вугілля на державній Калуській ТЕЦ