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    Економіка та фінанси

    Калуська ТЕЦ позбавлена коштів на закупівлю вугілля, – екснардеп

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    Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap) - Калуська ТЕЦ позбавлена коштів на закупівлю вугілля, – екснардеп
    Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap)

    Критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ виникла в кінці серпня

    Державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля

    Про це повідомила екснардеп Вікторія Войціцька.

    «На Калуській ТЕЦ 19 вересня закінчилося вугілля. Державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю. З нормативних 33 900 тонн, які передбачало Міненерго, на складах НУЛЬ тонн», – повідомила екснардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ виникла в кінці серпня. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.

    Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартості виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.

    Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap).

    «Сподіваюся, Кабмін, разом з депутатським корпусом, зможуть найближчим часом пояснити суспільству, як за таких умов пережити зиму», – підсумувала Войціцька

    Теги: Кабмін НКРЕКП вугілля Міненерго ТЕЦ
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    Калуська ТЕЦ позбавлена коштів на закупівлю вугілля, – екснардеп