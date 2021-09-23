Калуська ТЕЦ позбавлена коштів на закупівлю вугілля, – екснардеп

Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap)

Критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ виникла в кінці серпня

Державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля

Про це повідомила екснардеп Вікторія Войціцька.

«На Калуській ТЕЦ 19 вересня закінчилося вугілля. Державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю. З нормативних 33 900 тонн, які передбачало Міненерго, на складах НУЛЬ тонн», – повідомила екснардеп на своїй сторінці в Facebook.

Критична ситуація з вугіллям на Калуській ТЕЦ виникла в кінці серпня. Станція кілька разів зупинялася через відсутність палива.

Керівництво ТЕЦ повідомило, що штучні обмеження в Бурштинському енергоострові не покривають собівартості виробництва електроенергії, що не дозволяє ТЕЦ купувати вугілля.

Калуська ТЕЦ офіційно звернулася до уряду і НКРЕКП з проханням виправити ситуацію із заниженими ціновими обмеженнями (price-cap).

«Сподіваюся, Кабмін, разом з депутатським корпусом, зможуть найближчим часом пояснити суспільству, як за таких умов пережити зиму», – підсумувала Войціцька