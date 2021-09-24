Вугілля з «Л/ДНР» на 1,5 млрд: суд арештував учасника масштабної схеми

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн

Печерський райсуд Києва арештував учасника схеми незаконної поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн, якому напередодні повідомили про підозру. Про це написала у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень», – йдеться у дописі.

Генпрокурорка уточнила, що правоохоронці проводять слідство у справі за фактом організації громадянами України поставок вугілля з тимчасово окупованих територій за кошти державних підприємств.

За її словами, злочини відбувались наприкінці 2014 – на початку 2015 років за участю вищих представників влади Російської Федерації, які були зацікавлені в економічному розвитку терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

Метою було ослаблення державної та економічної безпеки нашої держави і отримання більш широких можливостей для втручання у внутрішні справи України.

Особі, яка забезпечувала поставки вугілля з тимчасово окупованих територій та створювала умови для укладання державним підприємством України прямих контрактів з терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР», повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

За даними слідства, ця особа, тривалий час пов’язана із вугільним бізнесом, була однією з ключових зв’язних ланок схеми – він безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував «кураторам» цього процесу з українського та російського боку.

«Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів у правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин – обов'язково встановить слідство», – написала Венедіктова.

Вона додала, що досудове розслідування триває, встановлюються всі учасники злочинної схеми.

До слова, ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль.