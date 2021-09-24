  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вартість вугілля в Європі зросла до максимуму за 13 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    Зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші джерела енергії

    У Європі ціна на вугілля з поставкою у 2022 році зросла до максимуму за 13 років. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    Так, вартість вугілля досягла $137 за тонну.

    Агентство відзначає, що це найвища ціна цієї сировини з 2008 року.

    Як пояснює Bloomberg, зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші, більш доступні джерела енергії.

    Так, 15 вересня ціна на газ в Європі досягла $950 за тисячу кубометрів.

    При цьому запаси вугілля досить низькі. Його важко експортувати з Австралії, Південної Африки і Колумбії, а поставок вугілля з Росії не вистачає, зазначає агентство.

    До слова, ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль.

    Раніше повідомлялося, що державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля.

    Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.

    Теги: ЄС газ вугілля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вартість вугілля в Європі зросла до максимуму за 13 років