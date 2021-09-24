Вартість вугілля в Європі зросла до максимуму за 13 років

Зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші джерела енергії

У Європі ціна на вугілля з поставкою у 2022 році зросла до максимуму за 13 років. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Так, вартість вугілля досягла $137 за тонну.

Агентство відзначає, що це найвища ціна цієї сировини з 2008 року.

Як пояснює Bloomberg, зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші, більш доступні джерела енергії.

Так, 15 вересня ціна на газ в Європі досягла $950 за тисячу кубометрів.

При цьому запаси вугілля досить низькі. Його важко експортувати з Австралії, Південної Африки і Колумбії, а поставок вугілля з Росії не вистачає, зазначає агентство.

До слова, ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль.

Раніше повідомлялося, що державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля.

Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.