Вартість вугілля в Європі зросла до максимуму за 13 років
Зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші джерела енергії
У Європі ціна на вугілля з поставкою у 2022 році зросла до максимуму за 13 років. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Так, вартість вугілля досягла $137 за тонну.
Агентство відзначає, що це найвища ціна цієї сировини з 2008 року.
Як пояснює Bloomberg, зростання цін на вугілля пов'язане з подорожчанням газу, яке призвело до підвищення попиту на інші, більш доступні джерела енергії.
Так, 15 вересня ціна на газ в Європі досягла $950 за тисячу кубометрів.
При цьому запаси вугілля досить низькі. Його важко експортувати з Австралії, Південної Африки і Колумбії, а поставок вугілля з Росії не вистачає, зазначає агентство.
До слова, ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль.
Раніше повідомлялося, що державна Калуська ТЕЦ позбавлена коштів і можливості купувати вугілля.
Бурштинська ТЕС підключила всі доступні 8 енергоблоків для покриття споживання електроенергії в умовах проблем Калуської ТЕЦ з вугіллям.