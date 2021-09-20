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    Економіка та фінанси

    Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, – «Укренерго»

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    За оцінками &laquo;Укренерго&raquo;, запаси вугілля на складах залишаються надзвичайно низькими - Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, – «Укренерго»
    За оцінками «Укренерго», запаси вугілля на складах залишаються надзвичайно низькими

    За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата – 49,4 тис. тонн

    Ситуація з запасами вугілля на теплових електростанціях (ТЕС) покращується третій тиждень підряд, повідомили в державній компанії «Укренерго».

    «На складах ТЕС продовжує покращуватися ситуація з накопиченням вугілля. Станом на ранок 20 вересня на складах ТЕС знаходиться 852,6 тис. тонн вугілля, що на 15,5% більше, ніж на ранок 1 вересня (738,3 тис. тонн)», – повідомили в компанії.

    Зокрема, запаси газового вугілля зросли на 28,1% до 639,2 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля — навпаки зменшилися на 10,9% до 213,4 тис. тонн.

    За останні 10 днів середньодобові поставки вугілля склали 54,4 тис. тонн, тоді як витрата – 49,4 тис. тонн.

    Однак, за оцінками «Укренерго», запаси на складах залишаються надзвичайно низькими.

    Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп/кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

    Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

    У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.

    Теги: ТЕС вугілля Укренерго
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    Ситуація з запасами вугілля на ТЕС покращується третій тиждень поспіль, – «Укренерго»