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    Із Литви виїдуть 270 мігрантів: їм за це заплатять

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    Переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії - Із Литви виїдуть 270 мігрантів: їм за це заплатять
    Переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії
    фото з відкритих джерел

    За згоду залишити країну нелегали отримають по €1 тис.

    У Литві 270 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до країни, погодилися добровільно повернутися додому. Натомість вони отримають виплату в розмірі €1 тис. Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас у коментарі BNS.

    «Ми маємо 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість – із компенсацією у€1 тис.. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат», – сказав Петраускас.

    За його словами, переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії. Їх перевозять комерційними рейсами. Ще приблизно 80 мігрантів поки залишаються у Литві.

    Минулого року до Литви потрапили понад 4,2 тис. мігрантів, переважно вихідців з Іраку. Литва та інші західні країни звинувачують режим Лукашенка в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.

    За даними литовських прикордонників, добровільно чи примусово виїхали з країни вже понад тисячу мігрантів. Загалом у п’яти центрах розміщення Литви залишилося майже 3,1 тис. мігрантів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва буде платити мігрантам, щоб вони покинули країну.

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    Теги: мігранти Литва кордон
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    Із Литви виїдуть 270 мігрантів: їм за це заплатять