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    Литва скасувала Covid-сертифікати

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    У Литві скасували Covid-сертифікати - Литва скасувала Covid-сертифікати
    У Литві скасували Covid-сертифікати
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр-міністерка Литви висловила сподівання, що Covid-сертифікати більше не доведеться повертати

    Уряд Литви ухвалив рішення, що з 5 лютого у зв'язку із зміною епідеміологічної ситуації. більше не доведеться використовувати Covid-сертифікати усередині країни. Про це повідомляє LRT.

    Під час засідання члени кабміну наголосили, що Covid-сертифікат залишається в арсеналі боротьби з коронавірусом, його можна буде використати і надалі, якщо виникне така потреба.

    Однак прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте висловила сподівання, що паспорти можливостей (так у Литві називають Covid-сертифікати) більше не доведеться повертати.

    «Ми переконалися, що цей інструмент працює. Спочатку він дозволив бізнесу відкритися, а потім дозволив не закриватися. І, можливо, когось він підштовхнув зробити щеплення та поберегти своє здоров'я», – заявила прем'єрка.

    Вона додала, що свідомість та використання засобів профілактики коронавірусу є ключовими для зниження рівня захворюваності.

    При цьому в країні вводяться інші обмеження – наприклад, торгові центри зможуть працювати за кількості відвідувачів не більше однієї людини на площі 15 кв.

    Нагадаємо, Україна другий день поспіль оновлює коронавірусний антирекорд.

    Напередодні головна інфекціоністка розповіла, скільки насправді в Україні хворих на Covid-19.

    Також в Австрії уряд прийняв закон про обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

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    Теги: ЄС закон Литва щеплення коронавірус
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    Литва скасувала Covid-сертифікати