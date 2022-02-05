На Закарпатті прикордонники затримали афганців у маскхалатах (фото)

За доставку одного незаконного мігранта вимагали від $5 до $6 тис.

Перевізники доправляли до кордону замаскованих нелегалів

Нелегальних мігрантів та їхніх імовірних переправників затримали днями у Бергівському районі Закарпатської області. Про це інформує портал МВС.

Про можливе правопорушення дізналися офіцери оперативного підрозділу Мукачівського прикордонного загону. За їхньою інформацією міжвідомча група прикордонників, співробітників Нацполіції та СБУ зупинила два автомобілі під керуванням громадян України.

У одному з авто окрім водія перебувало двоє чоловіків та дві жінки, які мали паспорти громадян Афганістану. Іноземці були одягнені у білі маскхалати. За інформацією прикордонників, перевізники мали на меті нелегально переправити афганців через кордон в Угорщину.

За даними правоохоронців, затримані за підозрою у пособництві нелегалам чоловіки причетні з вересня 2021 року до спроб організувати незаконне переміщення через український кордон щонайменше 13 іноземців. За переправлення однієї особи злочинці вимагали від $5 до $6 тис.

Затриманим українцям оголошено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Нагадаємо, прикордонники знайшли у полі «кукурузник» контрабандистів.

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