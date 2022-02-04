Експерт спрогнозував, коли українці масово поїдуть на заробітки

13-16% від населення України – люди, які залучені до трудової міграції

У лютому-березні може зрости потік українських заробітчан до Польщі

У лютому-березні зросте кількість українців, які захочуть поїхати працювати до Польщі через законодавчі зміни в країні, що стосуються отримання дозволів на роботу та проживання. Таку думку висловив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник, пише УНН.

«Думаю, у лютому-березні кількість людей, які захочуть поїхати працювати, збільшиться, і цьому сприяють законодавчі зміни, які відбуваються в Польщі», – сказав Воскобойник.

Він зазначив, що більшість людей, у тому числі з якими він спілкується, очікували цих змін і поки не виїжджали саме до Польщі.

«Зараз можна сказати, що це (збільшення кількості охочих поїхати працювати за кордон – ред.) не тільки пов’язано з бажанням людей. У Польщі відбуваються дуже суттєві зміни в законодавстві. З 28 січня українцям дозволяють отримувати так звані «освядчення», або запрошення на роботу терміном до двох років. Тобто термін збільшився в чотири рази, до кінця 2021 року термін «освядчення» був шість місяців», – розповів Воскобойник.

Так, з 28 січня в Польщі почали діяти зміни для іноземців, зокрема при й розгляді заяв на отримання дозволів на роботу та проживання. Тепер видаватимуть дозволи на роботу («освядчення») іноземцям (для громадян України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдови, Росії) терміном на 24 місяці.

Окрім того, Воскобойник зазначив, що на нині можна констатувати збільшення попиту на українських трудових мігрантів.

«У зв’язку з тим, що Covid-обмеження потроху зникають, економіка Європи та світу починає активно розвиватися, попит на українських трудових мігрантів збільшується. Але потрібно чітко розуміти, що з одного боку в Україні вже сформувався прошарок населення – це приблизно 13-16% від населення України – людей, які залучені до трудової міграції», – зауважив він.

За його словами, цей відсоток залишається майже незмінним.

«Але з іншого боку, в Україні дуже жахлива демографічна ситуація. У нас постійно скорочується кількість, як наявного населення, так і платоспроможного. У зв’язку з цим можна сказати, що у відсотках трудова міграція залишається майже сталою, а у кількісному вигляді, тобто у кількості людей, які виїжджають, ця трудова міграція починає потроху скорочуватися, й цей процес буде тривати. За прогнозами демографів, до кінця 2030 року в Україні стане на 3 млн працеспроможного населення менше. Тому що люди помруть та постаріють, тому, звісно, частина цих людей не поїде працювати за кордон», – розповів Воскобойник.

Нагадаємо, на початку січня президент Польщі підписав закон, який спрощує працевлаштування для українців.

Раніше стало відомо, що треба знати, щоб у Польщі:заплатили більше.

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