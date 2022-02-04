  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Тишкевіч
рус
    Думки вголос

    «Транзитна війна»: що відбувається між Білоруссю та Литвою?

    • Ігор Тишкевіч

      Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися оточення Лукашенка - «Транзитна війна»: що відбувається між Білоруссю та Литвою?
    Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися оточення Лукашенка
    фото з відкритих джерел

    Білоруська влада задумала чергову спробу нашкодити сусідам?

    Білорусь та Литовська республіка знаходяться на порозі великої «транзитної війни».

    З одного боку є заборона на транзит білоруських калійних солей, з іншого боку заяви про «удар у відповідь».

    Версії який саме, можуть бути різні. Я вирішив проаналізувати можливі варіанти контрзаходів офіційного Мінська. Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися на оточення Лукашенка.

    Бити будуть за напрямками, де можна зробити «болюче» Литві і заодно заробити. І тут виникають інтереси ще однієї держави – України.

    Давайте розбиратися разом.

    Таймкоди:

    00:00 Початок. Зупинення транзиту білоруського калію та можливості судових позовів.

    02:00 Жорсткі заходи у відповідь. Напрошується слово «транзит». Але тут можливості впливу обмежені – тільки південний напрямок (Україна), РФ і мультимодальні перевезення «Поясом і Шляхом», а також коридором «Південь-Північ». Останній напрямок, ймовірно, не буде порушено. Китайський залежить від позиції Пекіна, але вже є конфлікт КНР і Литовської республіки. І залишається найімовірніший – український напрямок.

    05:26 Український напрямок. Найбільш імовірною метою є транзит палива з Литви в Україну. Це не багато ні мало, а 20% від загального обсягу імпорту бензину, 10% по дизельному паливу. Під удар також потрапляють транзит добрив, хімпром. Йдеться про торгівлю товарами на суму близько 1 млрд. доларів на рік (паливо – понад 60%). І тут офіційний Мінськ, створюючи проблеми транзиту, вичавлює конкурента з українського ринку. Для заводу «Орлен» це понад 270 млн. доларів прибутку на рік.

    09:45 Удар по транзиту можуть завдавати не забороняючи транзит рішенням уряду. Які обхідні шляхи (нестандартні рішення) є у розпорядженні Мінська? Слідкуємо за пересуванням вагонів та сертифікатами їхньої безпеки.

    11:20 Чи є можливості «обійти Білорусь» для постачальників палива з Литви? Варіанти дій.

    13:20 Другий можливий удар Білорусі. Справді потужний, але на нього оточення Лукашенка не піде, боячись втратити надприбутки. Йдеться про постачання електроенергії, у тому числі виробленої білоруськими АЕС.

    17:06 Цифри, доходи та причини з яких Мінськ не піде на «вимкнення рубильника». Спочатку оцінимо скільки коштує електроенергія від БелАЭС. Далі дивимося, скільки Литва купує енергії, скільки за це платить і оцінюємо розміри прибутку білоруської сторони.

    20:30 У випадку з транзитними війнами безглуздо оцінювати хто більше втратить: втрачають обидві сторони. Варіанти виходу так само є там і там. Вигоду отримують, у разі, треті сили.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ігора Тишкевіча

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь електроенергія транзит Литва Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    П'ятий президент України

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Тарас Загородній
    Тарас Загородній

    Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Транзитна війна»: що відбувається між Білоруссю та Литвою?