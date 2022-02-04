«Транзитна війна»: що відбувається між Білоруссю та Литвою?

Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися оточення Лукашенка

Білоруська влада задумала чергову спробу нашкодити сусідам?

Білорусь та Литовська республіка знаходяться на порозі великої «транзитної війни».

З одного боку є заборона на транзит білоруських калійних солей, з іншого боку заяви про «удар у відповідь».

Версії який саме, можуть бути різні. Я вирішив проаналізувати можливі варіанти контрзаходів офіційного Мінська. Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися на оточення Лукашенка.

Бити будуть за напрямками, де можна зробити «болюче» Литві і заодно заробити. І тут виникають інтереси ще однієї держави – України.

Давайте розбиратися разом.

Таймкоди:

00:00 Початок. Зупинення транзиту білоруського калію та можливості судових позовів.

02:00 Жорсткі заходи у відповідь. Напрошується слово «транзит». Але тут можливості впливу обмежені – тільки південний напрямок (Україна), РФ і мультимодальні перевезення «Поясом і Шляхом», а також коридором «Південь-Північ». Останній напрямок, ймовірно, не буде порушено. Китайський залежить від позиції Пекіна, але вже є конфлікт КНР і Литовської республіки. І залишається найімовірніший – український напрямок.

05:26 Український напрямок. Найбільш імовірною метою є транзит палива з Литви в Україну. Це не багато ні мало, а 20% від загального обсягу імпорту бензину, 10% по дизельному паливу. Під удар також потрапляють транзит добрив, хімпром. Йдеться про торгівлю товарами на суму близько 1 млрд. доларів на рік (паливо – понад 60%). І тут офіційний Мінськ, створюючи проблеми транзиту, вичавлює конкурента з українського ринку. Для заводу «Орлен» це понад 270 млн. доларів прибутку на рік.

09:45 Удар по транзиту можуть завдавати не забороняючи транзит рішенням уряду. Які обхідні шляхи (нестандартні рішення) є у розпорядженні Мінська? Слідкуємо за пересуванням вагонів та сертифікатами їхньої безпеки.

11:20 Чи є можливості «обійти Білорусь» для постачальників палива з Литви? Варіанти дій.

13:20 Другий можливий удар Білорусі. Справді потужний, але на нього оточення Лукашенка не піде, боячись втратити надприбутки. Йдеться про постачання електроенергії, у тому числі виробленої білоруськими АЕС.

17:06 Цифри, доходи та причини з яких Мінськ не піде на «вимкнення рубильника». Спочатку оцінимо скільки коштує електроенергія від БелАЭС. Далі дивимося, скільки Литва купує енергії, скільки за це платить і оцінюємо розміри прибутку білоруської сторони.

20:30 У випадку з транзитними війнами безглуздо оцінювати хто більше втратить: втрачають обидві сторони. Варіанти виходу так само є там і там. Вигоду отримують, у разі, треті сили.

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Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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