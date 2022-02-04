«Транзитна війна»: що відбувається між Білоруссю та Литвою?
Білоруська влада задумала чергову спробу нашкодити сусідам?
Білорусь та Литовська республіка знаходяться на порозі великої «транзитної війни».
З одного боку є заборона на транзит білоруських калійних солей, з іншого боку заяви про «удар у відповідь».
Версії який саме, можуть бути різні. Я вирішив проаналізувати можливі варіанти контрзаходів офіційного Мінська. Механізми впливу є, але далеко не на все зважитися на оточення Лукашенка.
Бити будуть за напрямками, де можна зробити «болюче» Литві і заодно заробити. І тут виникають інтереси ще однієї держави – України.
Давайте розбиратися разом.
Таймкоди:
00:00 Початок. Зупинення транзиту білоруського калію та можливості судових позовів.
02:00 Жорсткі заходи у відповідь. Напрошується слово «транзит». Але тут можливості впливу обмежені – тільки південний напрямок (Україна), РФ і мультимодальні перевезення «Поясом і Шляхом», а також коридором «Південь-Північ». Останній напрямок, ймовірно, не буде порушено. Китайський залежить від позиції Пекіна, але вже є конфлікт КНР і Литовської республіки. І залишається найімовірніший – український напрямок.
05:26 Український напрямок. Найбільш імовірною метою є транзит палива з Литви в Україну. Це не багато ні мало, а 20% від загального обсягу імпорту бензину, 10% по дизельному паливу. Під удар також потрапляють транзит добрив, хімпром. Йдеться про торгівлю товарами на суму близько 1 млрд. доларів на рік (паливо – понад 60%). І тут офіційний Мінськ, створюючи проблеми транзиту, вичавлює конкурента з українського ринку. Для заводу «Орлен» це понад 270 млн. доларів прибутку на рік.
09:45 Удар по транзиту можуть завдавати не забороняючи транзит рішенням уряду. Які обхідні шляхи (нестандартні рішення) є у розпорядженні Мінська? Слідкуємо за пересуванням вагонів та сертифікатами їхньої безпеки.
11:20 Чи є можливості «обійти Білорусь» для постачальників палива з Литви? Варіанти дій.
13:20 Другий можливий удар Білорусі. Справді потужний, але на нього оточення Лукашенка не піде, боячись втратити надприбутки. Йдеться про постачання електроенергії, у тому числі виробленої білоруськими АЕС.
17:06 Цифри, доходи та причини з яких Мінськ не піде на «вимкнення рубильника». Спочатку оцінимо скільки коштує електроенергія від БелАЭС. Далі дивимося, скільки Литва купує енергії, скільки за це платить і оцінюємо розміри прибутку білоруської сторони.
20:30 У випадку з транзитними війнами безглуздо оцінювати хто більше втратить: втрачають обидві сторони. Варіанти виходу так само є там і там. Вигоду отримують, у разі, треті сили.
Джерело: блог Ігора Тишкевіча