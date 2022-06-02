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    У світі

    Російські опозиціонери тікають з країни

    Російські опозиціонери Григорій Явлінський (ліворуч) та Михайло Касьянов виїхали з Росії - Російські опозиціонери тікають з країни
    Російські опозиціонери Григорій Явлінський (ліворуч) та Михайло Касьянов виїхали з Росії
    фото з російських ЗМІ

    Лідери опозиційних політсил Росії виїжджають за кордон, але обіцяють повернутися

    Тільки за сьогодні, 2 червня, Росію залишило два відомих опозиціонери. Спочатку у соцмережах з’явилося відео, на якому лідер позапарламентської опозиційної партії «Яблоко» Григорій Явлінський реєструється на авіарейс до Лондона.

    Прокремлівські Tlegram-канали зазначили, що опозиціонер від’їжджає з Росії назовсім.

    Після цього пресслужба партії спростувала інформацію про втечу Явлінського. «Він справді виїхав із країни — у відпустку. За два тижні засновник «Яблука» знову буде в Москві», – запевнила опозиційна політсила.

    Сам Григорій Явлінський теж запевнив, процитувавши російського поета радянських часів Володимира Висоцького, що повернеться на батьківщину.

    Пізніше стало відомо про від’їзд з Росії іншого опозиційного політика, лідера партії «Парнас», експрем’єра РФ Михайла Касьяова.

    Член бюро політради партії Костянтин Мерзлікін зазначив у коментарі провладному виданню РІА «Новості», що невідомо, коли Касьянов повернеться до Росії. Куди виїхав опозиціонер – також немає інформації.

    Нагадаємо, що у кінці березня видатний російський діяч, колишній урядовець і топ-чиновник Анатолій Чубайс теж виїхав з Росії нібито через незгоду із початком «спеціальної воєнної операції» (так в Росії влада називає війну, розв’язану проти України – ред.).

    Теги: росія опозиція
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    Російські опозиціонери тікають з країни