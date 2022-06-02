Російські опозиціонери тікають з країни

Лідери опозиційних політсил Росії виїжджають за кордон, але обіцяють повернутися

Тільки за сьогодні, 2 червня, Росію залишило два відомих опозиціонери. Спочатку у соцмережах з’явилося відео, на якому лідер позапарламентської опозиційної партії «Яблоко» Григорій Явлінський реєструється на авіарейс до Лондона.

Прокремлівські Tlegram-канали зазначили, що опозиціонер від’їжджає з Росії назовсім.

Після цього пресслужба партії спростувала інформацію про втечу Явлінського. «Він справді виїхав із країни — у відпустку. За два тижні засновник «Яблука» знову буде в Москві», – запевнила опозиційна політсила.

Сам Григорій Явлінський теж запевнив, процитувавши російського поета радянських часів Володимира Висоцького, що повернеться на батьківщину.

Пізніше стало відомо про від’їзд з Росії іншого опозиційного політика, лідера партії «Парнас», експрем’єра РФ Михайла Касьяова.

Член бюро політради партії Костянтин Мерзлікін зазначив у коментарі провладному виданню РІА «Новості», що невідомо, коли Касьянов повернеться до Росії. Куди виїхав опозиціонер – також немає інформації.

Нагадаємо, що у кінці березня видатний російський діяч, колишній урядовець і топ-чиновник Анатолій Чубайс теж виїхав з Росії нібито через незгоду із початком «спеціальної воєнної операції» (так в Росії влада називає війну, розв’язану проти України – ред.).