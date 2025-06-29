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Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу
Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року
фото: Israel Defense Forces/X

«ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю продовжать пошук і ліквідацію всіх терористів»

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію в Газі Хахама Мухаммеда аль-Ісса – одного із співзасновників військового крила ХАМАСу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

За даними військових, він відіграв «значну» роль в організації та виконанні терактів 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, коли бойовики ХАМАСу вбили понад 1200 осіб та взяли в заручники більше 250 людей.

«ЦАХАЛ та Армія оборони Ізраїлю продовжать пошук і ліквідацію всіх терористів, причетних до різанини 7 жовтня», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Також Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина.

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Теги: Ізраїль ХАМАС

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