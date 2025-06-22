США ударили по Ірану. Що це означає для України?

Варіантів у Ірану небагато...

• 1 •

Почати треба з того, що удар відбувся «22 июня, ровно в четыре утра». Чи вкладали американці якийсь символічний зміст в дату, сказати важко. Але точно можемо говорити, що в Кремлі це сприйматимуть як «тонкий натяк на тісті обставини».

• 2 •

Перш ніж спробувати проаналізувати можливі варіанти розвитку подій, треба звернути увагу на те, що режим аятол зараз перейшов в режим самозбереження, де єдиною ціллю є збереження режиму. І всі подальші дії будуть визначені виключно в наступному ключі: це допоможе чи не допоможе зберегти режим.

• 3 •

Варіантів у Ірану небагато: або зробити імітацію відповіді (це ми неодноразово бачили за кілька останніх років) або ж зайти з козирів і почати перекривати рух Ормузькою протокою. Виходячи з п.2 перший варіант більш вірогідний.

• 4 •

Схоже, що цей лайт-варіант повністю влаштує Трампа. Але залишається незрозумілим, як далі буде себе поводити Ізраїль, який, схоже, вважає, що є можливість змінити режим. Наскільки серйозно може натиснути США на Нетаньяху, поки сказати складно, хоча повторюся: Трамп зацікавлений в швидкому закінченні «переможної війни», яка явно посилить його рейтинг.

• 5 •

Ми не можемо виключати, що слова про посередництво Росії в цій війні мали на увазі, те, що Росія має донести Ірану, що в разі імітаційної відповіді і закінчення бойових дій без «дурниць» в Перській затоці, США не наполягатимуть на зміні режиму в Ірані. Наголошую, це припущення.

• 6 •

Якщо все піде за мʼяким сценарієм, можна не сумніватися, що Трамп покращить свій рейтинг і з великою долею імовірності, ввійде в осінь з позитивним рейтингом. І на цьому фоні буде дуже складно санкційній антиросійській коаліції (Україна, провідні країни ЄС та ряд впливових республіканців) тиснути на Трампа перед початком виборчої кампанії а конгрес.

• 7 •

В разі негативного сценарію різко зростуть ціни на енергоносії і США матимуть величезні проблеми на Близькому Сході. Це також може негативно впливати на можливості тиску на Трампа в цьому питанні.

Нам точно вигідніший лайт-варіант. Адже Росія не отримає додаткові фінансові ресурси. А рейтинговий ефект від «швидкої перемоги» доволі швидко може розвіятися.