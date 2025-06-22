Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

США ударили по Ірану. Що це означає для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США завдали нищівних ударів по ядерних об'єктах Ірану: зруйновано Фордо, Натанз та Ісфахан
кадр з відео

Варіантів у Ірану небагато...

• 1 •

Почати треба з того, що удар відбувся «22 июня, ровно в четыре утра». Чи вкладали американці якийсь символічний зміст в дату, сказати важко. Але точно можемо говорити, що в Кремлі це сприйматимуть як «тонкий натяк на тісті обставини».

• 2 •

Перш ніж спробувати проаналізувати можливі варіанти розвитку подій, треба звернути увагу на те, що режим аятол зараз перейшов в режим самозбереження, де єдиною ціллю є збереження режиму. І всі подальші дії будуть визначені виключно в наступному ключі: це допоможе чи не допоможе зберегти режим.

• 3 •

Варіантів у Ірану небагато: або зробити імітацію відповіді (це ми неодноразово бачили за кілька останніх років) або ж зайти з козирів і почати перекривати рух Ормузькою протокою. Виходячи з п.2 перший варіант більш вірогідний.

• 4 •

Схоже, що цей лайт-варіант повністю влаштує Трампа. Але залишається незрозумілим, як далі буде себе поводити Ізраїль, який, схоже, вважає, що є можливість змінити режим. Наскільки серйозно може натиснути США на Нетаньяху, поки сказати складно, хоча повторюся: Трамп зацікавлений в швидкому закінченні «переможної війни», яка явно посилить його рейтинг.

• 5 •

Ми не можемо виключати, що слова про посередництво Росії в цій війні мали на увазі, те, що Росія має донести Ірану, що в разі імітаційної відповіді і закінчення бойових дій без «дурниць» в Перській затоці, США не наполягатимуть на зміні режиму в Ірані. Наголошую, це припущення.

• 6 •

Якщо все піде за мʼяким сценарієм, можна не сумніватися, що Трамп покращить свій рейтинг і з великою долею імовірності, ввійде в осінь з позитивним рейтингом. І на цьому фоні буде дуже складно санкційній антиросійській коаліції (Україна, провідні країни ЄС та ряд впливових республіканців) тиснути на Трампа перед початком виборчої кампанії а конгрес.

• 7 •

В разі негативного сценарію різко зростуть ціни на енергоносії і США матимуть величезні проблеми на Близькому Сході. Це також може негативно впливати на можливості тиску на Трампа в цьому питанні.

Нам точно вигідніший лайт-варіант. Адже Росія не отримає додаткові фінансові ресурси. А рейтинговий ефект від «швидкої перемоги» доволі швидко може розвіятися.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Ізраїль США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Ізраїлі загинула Марія Пешкурьова і її семирічна дочка Настя
Пошуки тривали чотири дні. В Ізраїлі рятувальники дістали з-під завалів тіло українки
20 червня, 16:04
Трамп встановив гігантські прапори США біля Білого дому
На фоні погроз Ірану Трамп вирішив зробити неочікуваний «жест» у Білому домі
19 червня, 13:11
Путін знову почав сумніватися у юридичній легітимності нашого президента
Путін каже, що готовий зустрітися із Зеленським, але його тривожить одна «проблема»
19 червня, 01:49
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
18 червня, 19:07
Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна
Трамп знав про атаку на Київ?
17 червня, 10:35
13 червня винищувачі завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставлених іранських учених-ядерників
14 червня, 17:51
Барраган: Це спосіб президента створити театр. Це дуже небезпечно, це підриває довіру і є зловживанням Національною гвардією
Протести у Лос-Анджелесі: представниця штату Каліфорнія звинуватила Трампа в політичній маніпуляції
9 червня, 03:44
Діти із ожирінням стають проблемою у Америці
Дональд Трамп звернув увагу на велику проблему серед американських дітей
23 травня, 08:13
У Росії пролунали вибух, місто Іваново атаковано дронами
Військовий аеродром у російському Іваново атаковано дронами
23 травня, 02:22

Вадим Денисенко

США ударили по Ірану. Що це означає для України?
США ударили по Ірану. Що це означає для України?
Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
Що насправді обговорювали Келлог і Лукашенко
Трамп знав про атаку на Київ?
Трамп знав про атаку на Київ?
Удар по Ірану. Чого Україні варто повчитися в Ізраїлю
Удар по Ірану. Чого Україні варто повчитися в Ізраїлю
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?
Сварка Трампа та Маска. Нам потрібно радіти чи переживати?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 червня: ситуація на фронті
180K
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 червня 2025
21K
У селі на Вінниччині вперше за 27 років народилася дитина
19K
Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля
16K
Путін здивував заявою про свою онуку

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Сьогодні, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua