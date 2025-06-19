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Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні
Ракети влучили в лікарню в Беер-Шеві
фото: AP

Тегеран випустив близько 30 балістичних ракет по регіонах Ізраїлю

Іран знову вдарив балістичними ракетами по кількох регіонах Ізраїлю. Унаслідок удару було пошкоджено медичний центр «Сорока». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що Іран випустив близько 30 балістичних ракет під час сьогоднішнього удару. Ракети влучили в лікарню в Беер-Шеві на півдні Ізраїлю, а також Холон і Рамат-Ган у центральному районі.

Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні фото 1
Іран вдарив балістикою по ізраїльській лікарні фото 2
Уражений медичний центр у Беер-Шеві
Уражений медичний центр у Беер-Шеві
фото: Times of Israel

За словами генерального директора медичного центру Шломі Кодеша, будівлі лікарні зазнали значних пошкоджень. Усі пацієнти та персонал під час удару перебували в укриттях. На цей час відомо про трьох важкопоранених та двох людей у середньому стані. Ще 39 людей зазнали легких травм.

Іранське інформаційне агентство Tasnim заявило, що ціллю ракетного удару Ірану став нібито командно-розвідувальний центр ізраїльської армії та табір армійської розвідки в технологічному парку Гав-Ям, який розташований поруч із лікарнею.

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Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами
фото: Flash90

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що лідер Ірану Алі Хаменеї «понесе відповідальність» за свої воєнні злочини». «Боягузливий іранський диктатор сидить глибоко в укріпленому бункері і навмисно здійснює атаки на лікарні і житлові будинки в Ізраїлі. Це військові злочини найгіршого ґатунку, і Хаменеї буде притягнутий до відповідальності за свої злочини», – каже міністр.

Глава Міноборони країни каже, що він і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху «доручили ЦАХАЛу посилити удари по стратегічних об'єктах в Ірані і пов'язаних з урядом об'єктах в Тегерані, щоб усунути загрози для Ізраїлю і дестабілізувати режим аятол».

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів – він розташований у товщі гори саме з метою протистояти авіаударам.

Як повідомлялося, Ізраїль може відправити своїх спецпризначенців на ядерний об'єкт Ірану в Фордо, якщо Сполучені Штати відмовляться завдавати удару по об'єкту. Вони вже проводили схожу операцію у вересні 2024 року, хоч і в менших масштабах. Зокрема, ізраїльські війська знищили підземний завод із виробництва ракет у Сирії, заклавши і підірвавши там вибухівку.

Раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. За інформацією джерел видання The Wall Street Journal, Трамп повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

До слова, Ізраїль очікує на рішення президента США Дональда Трампа щодо можливої підтримки в атаках на Іран, зокрема уразливих об'єктів ядерної програми. Представники обох країн ведуть постійні консультації з приводу ходу бойових дій на іранській території та потенційної участі США в операції.

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Теги: Ізраїль Іран

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