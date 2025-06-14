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Президент Польщі застряг у Сінгапурі через ситуацію між Ізраїлем та Іраном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент Польщі застряг у Сінгапурі через ситуацію між Ізраїлем та Іраном
Заплановано було, що літак з президентом Польщі на борту вилетить з Сінгапуру в п'ятницю
фото: PAP

Літак Президента Польщі Дуди вилетів із Сінгапуру після затримки через ситуацію на Близькому Сході

Літак президента Польщі Анджея Дуди, який перебував у Сінгапурі, нарешті вилетів і прямує до Польщі через Єгипет. Про це у суботу, 14 червня 2025 року, повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський. Зворотний рейс було затримано через нестабільну ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Заплановано було, що літак з президентом Дудою на борту вилетить з Сінгапуру в п'ятницю, 13 червня. Однак, того ж дня адміністрація президента оголосила про затримку рейсу через «міжнародну ситуацію на Близькому Сході та необхідність зміни маршруту».

Журналіст Polsat News Гжегож Урбанек згодом з'ясував, що альтернативний маршрут до Польщі було визначено, і виліт мав відбутися протягом кількох годин. Офіс президента тоді ж оголосив, що новий маршрут польоту літака з Дудою на борту не буде оприлюднено з міркувань безпеки.

Павел Вронський у суботу підтвердив, що «завдяки зусиллям польських дипломатичних місій літак президента вилетів із Сінгапуру та прибуде до Польщі через Єгипет».

Як відомо, винищувачі ВПС завдали ударів по двох авіабазах на заході Ірану, поблизу Хамадана та Тебрізу. Про це йдеться в заяві ЦАХАЛу, передає «Главком».  Повідомляється, що ізраїльські винищувачі бомбардували дві авіабази на заході Ірану.

За даними Армії оборони Ізраїлю, удари були завдані по авіабазах, що використовуються іранськими військово-повітряними силами поблизу міст Хамадан і Тебріз

У повідомленні вказано, що авіабаза поблизу Тебрізу була знищена в результаті ударів.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю стверджує, що знищила ще десятки цілей іранських ВПС, включаючи засоби протиповітряної оборони, безпілотники та пускові установки балістичних ракет.

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Теги: Польща Анджей Дуда Ізраїль Іран Сінгапур

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