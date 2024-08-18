Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу

Бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні

Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан.

כלי-טיס תקף מהאוויר רכב בג׳נין שבחטיבת מנשה, בו חוסלו שני פעילי חמאס בכירים.



המחבל אחמד אבו ערה מעקאבה, היה מעורב בפיגועים נוספים. כמו כן, שימש כגורם בכיר המעורב בייצור של מטענים למטרות טרור.

בנוסף, המחבל ראפת דואסי מסילת אלחרתיה, בכיר בתשתית החמאס הצבאית במרחב ג׳נין.



השניים… pic.twitter.com/y7BbTBiWQw — Israeli Air Force (@IAFsite) August 17, 2024

За даними ізраїльської армії, Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки. Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАСу в районі Дженіна.

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Наслідки удару Ізраїлю фото: Reuters

Під час розслідування з'ясувалося, що обидва бойовики були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.

Тоді угруповання ХАМАС зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщені палестинці у місті Газа, внаслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.