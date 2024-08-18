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Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків ХАМАСу
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по Дженіні на Західному березі річки Йордан
фото: Reuters

Бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні

Ізраїль ліквідував двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС, що причетні до вбивства ізраїльтянина. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Дженіні на Західному березі річки Йордан.

За даними ізраїльської армії, Ахмед Абу Ара з Акаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки. Рафет Давасі з Сілат аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі ХАМАСу в районі Дженіна.

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Наслідки удару Ізраїлю
фото: Reuters

Під час розслідування з'ясувалося, що обидва бойовики були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча.

Тоді угруповання ХАМАС зазначило, що операція була проведена у відповідь на удар Ізраїлю по школі, де ховалися переміщені палестинці у місті Газа, внаслідок якого загинуло щонайменше 90 осіб.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Читайте також: Ізраїль вдарив по школі в Газі й ліквідував вископосадовця ХАМАСу
Теги: Ізраїль армія ХАМАС

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