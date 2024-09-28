Ізраїль ліквідував лідера «Хезболли» Хасана Насраллу

ЦАХАЛ повідомляє, що 27 вересня було ліквідовано Хасана Насраллу

Також ЦАХАЛ ліквідував командувача Південного фронту «Хезболли» Алі Каркі

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Зазначається, що також було ліквідовано командувача Південного фронту «Хезболли» Алі Каркі.

«Після точної розвідки ЦАХАЛу та ізраїльської служби безпеки винищувачі IAF завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу терористичної організації «Хезболла». Удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», – йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ зауважує, що Хасан Насралла 32 роки очолював організацію «Хезболла» та приймав рішення щодо атак на Ізраїль.

Медіа повідомляють, що Ізраїль фактично ліквідував усе керівництво «Хезболли», крім однієї людини – Абу Алі Ріда.

Нагадаємо, 27 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

Нагадаємо, Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про «Хезболлу», яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських хуситів, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про «палестинських терористів» на західному березі річки Йордан і самому Ірані.