Трамп поставив Ірану дедлайн щодо ядерної угоди, але у Тегерана є умова

Трамп: Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. Я б сказав, що два тижні –це максимум

Дональд Трамп повідомив, що встановив для Тегерана чіткий часовий ліміт

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має щонайбільше два тижні, аби погодитися на умови нової ядерної угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його коментар в ефірі Fox News.

Говорячи про ситуацію навколо іранської ядерної програми, Трамп повідомив, що встановив для Тегерана чіткий часовий ліміт.

«Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. Я б сказав, що два тижні –це максимум», – зазначив президент США.

Утім, Трамп не уточнив, які саме наслідки можуть настати для Ірану в разі відмови від запропонованих умов. Також він не розкрив, чи планують Сполучені Штати приєднатися до військової операції Ізраїлю проти Тегерана.

Водночас, Іран відмовляється повертатися до переговорів зі США щодо ядерної програми доти, доки Ізраїль продовжує завдавати ударів по його об’єктах. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі, повідомляє Financial Times.

У такий спосіб Тегеран відповів на ініціативу Франції, Німеччини та Великої Британії, які висловили готовність відновити дипломатичні перемовини щодо іранської ядерної програми за участю США.

«Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор – притягнутий до відповідальності за скоєні злочини», – наголосив Аракчі.

Він також заявив, що наразі Іран не бачить сенсу в діалозі з Вашингтоном, оскільки вважає США «співучасником злочинів» Ізраїлю.

Проте, глава МЗС Ірану зазначив, що Тегеран залишається відкритим до позиції європейських країн і готовий до нових зустрічей і обговорень у найближчій перспективі.

Раніше ми писали, що речниця президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт повідомила, коли господар Білого дому ухвалить рішення щодо застосування безпосередніх заходів проти Ірану.

Як інформує «Главком», Трамп встановив двотижневий термін для прийняття рішення про те, чи завдадуть Сполучені Штати удару по Ірану.

«Іран має все необхідне для отримання ядерної зброї», – заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Нагадаємо, після потужного тиску на Іран на тлі інтенсивних ізраїльських бомбардувань ядерних та військових об'єктів президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву, яку деякі сприйняли з подивом, інші – із захопленням.

До слова, Трамп заявив про намір провести зустріч щодо ситуації на Близькому Сході, акцентуючи увагу на загрозі з боку Ірану. За його словами, якщо Тегеран отримає ядерну зброю, це може мати катастрофічні наслідки для всього світу.