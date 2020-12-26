У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня

Першою в Німеччині від коронавірусу вакцинували 101-річну бабусю з будинку для літніх людей.

Про це повідомляє DW.

Перше у ФРН щеплення від коронавірусу було зроблено у місті Хальберштадт. Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла.

Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня.

Як відомо, у суботу вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС. Вакцинація починається 27 грудня.

До слова, у Греції вакцину від коронавірусу охоронятимуть антитерористичні підрозділи.

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Хворіють 347814

Померли 17581

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Нагадаємо, в Україні за добу 25 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035).