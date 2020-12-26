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    У світі

    У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

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    <p>Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла</p> - У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці

    Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла

    Фото: dpa

    Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня

    Першою в Німеччині від коронавірусу вакцинували 101-річну бабусю з будинку для літніх людей.

    Про це повідомляє DW.

    Перше у ФРН щеплення від коронавірусу було зроблено у місті Хальберштадт. Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла.

    Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня.

    Як відомо, у суботу вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС. Вакцинація починається 27 грудня.

    До слова, у Греції вакцину від коронавірусу охоронятимуть антитерористичні підрозділи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1012167
    • Одужали
      646772
    • Хворіють
      347814
    • Померли
      17581

    Нагадаємо, в Україні за добу 25 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035).

    Теги: пенсіонери здоров'я Німеччина щеплення вакцинація коронавірус
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