У Німеччині перше щеплення від коронавірусу зробили 101-річній жінці
Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла
Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня
Першою в Німеччині від коронавірусу вакцинували 101-річну бабусю з будинку для літніх людей.
Про це повідомляє DW.
Перше у ФРН щеплення від коронавірусу було зроблено у місті Хальберштадт. Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку для літніх людей Едіт Квойцалла.
Масова кампанія зі щеплення в Німеччині стартує 27 грудня.
Як відомо, у суботу вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС. Вакцинація починається 27 грудня.
До слова, у Греції вакцину від коронавірусу охоронятимуть антитерористичні підрозділи.
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Нагадаємо, в Україні за добу 25 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 7709 людей. Це на 3326 людей менше, ніж попередньої доби (11035).