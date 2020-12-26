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    У світі

    Володимир Путін відклав щеплення російською вакциною

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    В оточенні Володимира Путіна не знають, коли він буде вакцинуватись - Володимир Путін відклав щеплення російською вакциною
    В оточенні Володимира Путіна не знають, коли він буде вакцинуватись
    Фото з відкритих джерел

    Раніше він відмовлявся від вакцинації через похилий вік

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не готовий дати відповідь на питання про можливу вакцинацію Володимира Путіна. Він повідомив, що російський лідер згодом розповість про це сам.

    «Він повідомить сам», – сказав Пєсков в інтервʼю «РІА Новини».

    Володимир Путін раніше заявив на великій пресконференції, що поки не може зробити щеплення через вік. Президенту Російської Федерації наразі 68 років. Сьогодні російське міністерство охорони здоровʼя повідомило про дозвіл використовувати вакцину від коронавірусу для людей старіше за 60 років. Російський фонд прямих інвестицій заявляє, що ефективність вакцини під час випробувань на людях старше 60 років склала понад 90%.

    Раніше міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов говорив, що Україна не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

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    Теги: Путін Україна Максим Степанов щеплення коронавірус
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