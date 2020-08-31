Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)



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Boeing 737, обладнаний системою протиракетного захисту, був прикрашений написом «Шалом» на івриті, арабською та англійською мовами

Це буде перший рейс El-Al в Об'єднані Арабські Емірати

Ізраїльська авіакомпанія El-Al сьогодні, 31 серпня, виконає історичний рейс в ОАЕ. Про це пише ЦТС з посиланням на Аeronewsglobal.

Зазначається, що в Абу-Дабі вилетять американська та ізраїльська делегація. «Рейс буде виконуватися на літаку Boeing 737-900ER з Тель-Авіва і це буде перший рейс El-Al в Об'єднані Арабські Емірати», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що літак, прямуючи з Ізраїлю в ОАЕ, буде пролітати над Саудівською Аравією, яка в свою чергу дозволила пройти через свій повітряний простір.

Також повідомляється, що Boeing 737, обладнаний системою протиракетного захисту, був прикрашений написом «Шалом» на івриті, арабською та англійською мовами.

На початку серпні влади Ізраїлю і ОАЕ повідомили, що домовилися про нормалізацію відносин і кілька тижнів тому було оголошено про історичну угоду між Ізраїлем і ОАЕ, яка також включає відкриття комерційних рейсів між двома країнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні поточного року El Al виконала найтриваліший рейс в історії авіації Ізраїлю через коронавірус. Boeing 787-9 Dreamliner здійснив безпосадочний переліт з Мельбурна в Тель-Авів, що тривав 17 годин 20 хвилин.