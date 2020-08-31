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    У світі

    Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)

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    Boeing 737, обладнаний системою протиракетного захисту, був прикрашений написом &laquo;Шалом&raquo; на івриті, арабською та англійською мовами - Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)
    Boeing 737, обладнаний системою протиракетного захисту, був прикрашений написом «Шалом» на івриті, арабською та англійською мовами

    Це буде перший рейс El-Al в Об'єднані Арабські Емірати

    Ізраїльська авіакомпанія El-Al сьогодні, 31 серпня, виконає історичний рейс в ОАЕ. Про це пише ЦТС з посиланням на  Аeronewsglobal.

    Зазначається, що в Абу-Дабі вилетять американська та ізраїльська делегація. «Рейс буде виконуватися на літаку Boeing 737-900ER з Тель-Авіва і це буде перший рейс El-Al в Об'єднані Арабські Емірати», - йдеться у повідомленні.

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що літак, прямуючи з Ізраїлю в ОАЕ, буде пролітати над Саудівською Аравією, яка  в свою чергу дозволила пройти через свій повітряний простір.

    Також повідомляється, що Boeing 737, обладнаний системою протиракетного захисту, був прикрашений написом «Шалом» на івриті, арабською та англійською мовами.

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    Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)
    Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)
    Ізраїльська авіакомпанія виконає історичний рейс в ОАЕ (фото)

    На початку серпні влади Ізраїлю і ОАЕ повідомили, що домовилися про нормалізацію відносин і кілька тижнів тому було оголошено про історичну угоду між Ізраїлем і ОАЕ, яка також включає відкриття комерційних рейсів між двома країнами.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в квітні поточного року  El Al виконала найтриваліший рейс в історії авіації Ізраїлю через коронавірус.  Boeing 787-9 Dreamliner здійснив безпосадочний переліт з Мельбурна в Тель-Авів, що тривав 17 годин 20 хвилин.

    Ізраїль літак Boeing авіаперевезення ОАЕ коронавірус
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