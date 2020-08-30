В Україну не впустили хасидів з Британії і США, у яких були квитки на транзитні рейси



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В Україну не впустили хасидів з Британії і США

Міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана з Бреславу вважає такі дії прикордонників порушенням прав людини, які спрямовані на приниження національної честі та гідності

Сьогодні, 30 серпня, в аеропорту «Бориспіль» не впустили в Україну ортодоксальних євреїв з Великобританії і США, у яких були квитки на транзитні рейси через Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана з Бреславу.

На відео, яке опублікували ЗМІ, видно, як групу з приблизно 10 хасидів, оточили працівники прикордонної служби на злітно–посадковій смузі, а потім під конвоєм завели в літак.

Міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана з Бреславу зв’язався з громадянами США, які перебувають у літаку. В даний момент вони декілька годин сидять в літаку і чекають рішення української влади. В літаку знаходяться жінки з дітьми. Поки незрозуміло, депортують їх чи ні.

«Ми прилетіли до України транзитом і маємо квитки зі Львова на літак в іншу країну. Але ми не змогли дійти до паспортного контролю, щоби показати документи. Нас, ортодоксальних євреїв, силоміць завели в літак нічого не пояснивши. Окрім того, ми декілька годин перебуваємо у задушливому літаку без можливості задовольнити потреби. Нам забороняють знімати на відео і телефонувати», – розповів один із іноземців.

Міжнародний благодійний фонд імені Рабі Нахмана з Бреславу вважає такі дії прикордонників порушенням прав людини, які спрямовані на приниження національної честі та гідності, а також обмеження прав громадян за ознаками релігійних переконань, поєднаних з насильством.

«Просимо президента України Володимира Зеленського втрутитися в цю ситуацію та вирішити питання», – йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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