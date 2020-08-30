Чи почнеться в Ізраїлі новий навчальний рік першого вересня, має вирішити суд



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Міносвіти має видати дозвіл на віддалену роботу вихователям дитячих садків та викладачам 1-2 класів, які за віком або в силу хронічних захворювань входять в групу ризику

Вчителі у віці вимагають дозволити їм роботу з дому

За два дні до початку навчального року уряд Ізраїлю намагається в судовому порядку запобігти страйку вчителів, призначеному на 1 вересня, – повідомляють Vesty.

У неділю, 30 серпня, Всеізраїльський суд з трудових питань приступив до обговорення клопотання міносвіти і мінфіну щодо видання ордеру на заборону страйку. В ході ранкового засідання суду не вдалося домогтися компромісу між державою і профспілкою вчителів.

Головна вимога, висунута профспілкою, зводиться до наступного: міносвіти має видати дозвіл на віддалену роботу вихователям дитячих садків та викладачам 1-2 класів, які за віком або в силу хронічних захворювань входять в групу ризику.

У міносвіти, в свою чергу, стверджують, що віддалені заняття в дитячих садках і початкових класах проводити неможливо. Що ж стосується небезпеки зараження коронавірусом, то міністерство освіти пропонує визначити ступінь ризику, відправивши педагогів у вересні на медичне обстеження.

За словами голови профспілки вчителів Яфи Бен-Давид, до неї звертаються сотні педагогів, які бояться приходити на роботу в школу або дитячий сад. «Потрібно знайти рішення для цих людей, а не кидати їх напризволяще, наражаючи на смертельну небезпеку», – підкреслила глава вчительського профспілки.

Нагадаємо, лабораторії Ізраїлю оголосили страйк і відмовилися робити тести на коронавірус.

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