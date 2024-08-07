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Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика
Тімоті Снайдер заявив, що РФ хоче контролювати всю територію України
фото: pinchukfund.org

«Вони (росіяни, – «Главком») хотіли б, щоб української нації не існувало. Це дуже очевидно», – Снайдер

Війна РФ проти України може закінчитися по-різному, але росіяни не контролюватимуть повністю територію української держави. Про це заявив американський історик, письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер в інтерв'ю «Радіо Свободи»

«Я не бачу майбутнього, в якому не буде української держави на території нинішньої України, і я просто не бачу, що це дуже ймовірно. Війна може закінчитися по-різному, але я не думаю, що вона закінчиться так, як хочуть росіяни, тобто з повним контролем над територією України», – сказав Тімоті Снайдер.

Історик додає, що росіяни хотіли б контролювати територію України та знищити українське суспільство.

«Вони (росіяни, – «Главком») хотіли б, щоб української нації не існувало. Це дуже очевидно. Якщо вони контролюватимуть всю територію, то можна уявити собі уряд у вигнанні, можна уявити собі українську культуру у вигнанні. Але я просто не вірю, що це станеться. Ми знаємо, що це може статися, бо так вже бувало. Але я не думаю, що це на нас чекає у майбутньому», – наголосив професор Єльського університету.

Нагадаємо, що раніше історик Тімоті Снайдер заявляв, що чим швидше Росія програє цю війну, тим краще буде для її майбутнього.

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Теги: росія війна Україна перемога Тімоті Снайдер

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