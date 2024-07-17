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Путін заявив, що в Росії бракуватиме електроенергії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путін заявив, що в Росії бракуватиме електроенергії
Путін заявив, що у Росії може настати дефіцит електроенергії через майнінг криптовалют
фото: з відкритих джерел

Диктатор зазначив, що якщо не буде вільної потужності, якщо її заберуть майнінгові ферми

Російські нові підприємства, житлові квартали ризикують зіткнуться з перебоями поставок електрики, якщо вільні потужності системи заберуть ферми, які майнять криптовалюту. Про це заяиви російський диктатор Володимир Путін, якого цитують росЗМІ.

«Тут потрібно прийняти правильні своєчасні рішення, зокрема системні, на рівні федерального закону. Уже давав доручення врегулювати майнінг цифрових валют у Росії, включно з питаннями оподаткування цієї діяльності та тарифними рішеннями», – сказав Путін.

Повідомляється, що диктатор також зазначив, що якщо не буде вільної потужності, якщо її заберуть майнінгові ферми, то нові підприємства, житлові квартали, соціальні об'єкти зіткнуться з перебоями поставок, з нестачею електроенергії.

При цьому перспективні інвестиційні та інфраструктурні проєкти будуть поставлені на паузу.

Раніше повідомлялося, що на півдні Росії влада ввела графіки обмеження енергоспоживання через збій у роботі Ростовської АЕС.  Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ. За даними росЗМІ, через аварію кілька мільйонів людей залишилися без світла. Енергоблок було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі.

Теги: електроенергія путін росія

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