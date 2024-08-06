Голова комітету Європарламенту закликала країни ЄС збільшити обсяги постачання зброї Україні

Штрак-Ціммерманн наголосила, що Європа не повинна опускати руки

Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні. Про це повідомляє ZDF.

Крім цього, вона закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну.

«Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті поставляються», – заявила політик.

Штрак-Ціммерманн наголосила, що Європа не повинна опускати руки.

«Усі держави - не тільки Німеччина - повинні зробити все можливе, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе», – зазначила вона.

На її думку, це включає як підтримку підрозділів ППО, так і постачання крилатих ракет Taurus, незалежно від думки канцелярії Німеччини.

Нагадаємо, наприкінці липня Україна одержала перші винищувачі F-16 від західних партнерів. Точна кількість літаків, які отримала Україна, наразі невідома. The Times повідомило, що Україна отримала шість літаків від Нідерландів, тоді як за інформацією The Economist в Україну прибули перші десять винищувачів F-16. Ще 10 літаків мають надійти до України до кінця року.

Нагадаємо, остання військова допомога від США містить критичного важливі елементи для обороноздатності України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Президент України подякував президентові США Джо Байдену, Конгресу та обом його партіям, а також усьому американському народу за оголошення про надання двох пакетів військової допомоги на загальну суму $1,7 млрд.

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