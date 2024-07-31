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Окупанти заявили про просування на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти заявили про просування на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська просунулися поблизу Торецька

Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне на Торецькому напрямку. Повідомлялося про просування поблизу Авдіївки і Часового Яру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

29 і 30 липня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але жодних підтверджених змін у цьому районі не було.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування. Наступали в районі Піщаного, Новоосинового та Стельмахівки, біля Макіївки, Невського, Тернів і Серебрянського лісу.

Окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не підтвердили наступ. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися до Переїзного і досягли його південних околиць, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Ворог нещодавно незначно просунувся поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, показують, що російська бронетехніка незначно просунулася через канал Сіверський-Донець Донбасу, але українські сили завдали удару по машині.

Повідомляється, що російські війська просунулися поблизу Торецька. Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне, а російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися в межах Нью-Йорка та біля Дружби, Залізного і Північного. Однак ISW не знайшов підтвердження цих тверджень. 

Російські сили просунулися поблизу Авдіївки. Російські блогери стверджували, що окупанти прорвали українську оборону біля Веселого, просунулися на захід від Лозуватського, зміцнили позиції на східній околиці Тимофіївки, просунулися в полях на схід від Іванівки і просувалися від Яснобродівки до Карлівського водосховища. ISW не знайшов підтвердження цих тверджень. 

Окупанти тактично просунулися на захід від Донецька, зокрема незначно просунулися на північний захід від Мар’їнки. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Великої Новосілки та Урожайного.

Незважаючи на нещодавні західні звіти, які характеризують просування поблизу Старомайорського та Урожайного як серйозний «удар» українським силам, ISW наразі вважає, що нещодавнє захоплення Росією Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) та Урожайного не є значущим з оперативної точки зору, оскільки ці населені пункти є відносно невеликі та російські сили не в змозі загрожувати будь-яким оперативним локаціям з цих позицій.

Російські війська нещодавно просунулися в західній Запорізькій області, зокрема просунулися на північний захід від Роботиного. 30 липня тривала позиційна бойова дія на лівому березі Херсонської області, зокрема на островах у дельті річки Дніпро.

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Теги: фронт війна наступ окупанти

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