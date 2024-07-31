Сполучені Штати стурбовані просуванням російських військ в Україні

Раніше окупанти заявили про просування на кількох напрямках

США пообіцяли продовжити надавати Україні допомогу у сфері безпеки

Сполучені Штати Америки занепокоєні нещодавніми успіхами російських загарбників на війні в Україні. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, пише Reuters.

Як зазначив очільник Пентагону, США продовжать надавати допомогу у сфері безпеки.

Під час пресконференції на Філіппінах Остін сказав, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення своїх лав.

«Я вітаю те, що українці продовжують робити, щоб підтвердити, що вони можуть встояти. Українці – дуже рішучі люди», – сказав він.

Нагадаємо, російська армія просунулася у Красногорівці та біля Урожайного, що на Донеччині.

Як повідомлялося, періодичні імпульсивні російські механізовані атаки, ймовірно, відображають поточну наступальну спроможність Росії, яка навряд чи проведе нову літню наступальну операцію через матеріальні та людські обмеження.

Раніше Міноборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Південне на Торецькому напрямку. Повідомлялося про просування поблизу Авдіївки і Часового Яру.

До слова, після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, де російські окупанти намагалися двічі штурмувати.