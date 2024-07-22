Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська захопили Андріївку і Піщане

Російські загарбники просунулися поблизу Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Російські джерела повідомляли, що російські війська просунулися у східне Вовче та захопили Новоселівку Першу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували локалізовані наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, але не просувалися. Окупанти атакували поблизу Глибокого та у Вовчанську, а українські сили контратакували поблизу Глибокого.

Повідомляється, що російське військове командування продовжує посилення російських військ під Глибоким і Вовчанськом для ведення наступальних дій на Харківському напрямку. Заступник командира української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив, що російські військовослужбовці тренуються від двох до шести тижнів перед відправленням на фронт і не отримують точної інформації про реальну ситуацію перед боями у складі російських штурмових груп.

Російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 21 липня не було підтверджених змін лінії фронту в цьому районі. Міністерство оборони РФ стверджувало, що російські війська захопили Андріївку і Піщане. Однак 21 липня відомий російський блогер заявив, що російські сили не повністю контролюють Піщане і що присутність російських військ в Андріївці не підтверджена.

21 липня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку, але підтвердженого просування в цьому районі не було. Окупанти також продовжували наступ у районі Часового Яру, без підтверджених змін лінії фронту. Російський блогер стверджував, що російські війська перетнули канал Сіверський Донець-Донбас на невизначеному фланзі Часового Яру, хоча наразі ISW оцінює, що російські війська не встановили стійких позицій на західній стороні каналу поблизу Часового Яру.

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Торецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Відомий пов’язаний із Кремлем російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південь від шахти «Південне» та вулиці Полтавської на схід від Залізного, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Авдіївки, зокрема на північний схід від Невельського. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися у східне Вовче та захопили Новоселівку Першу, але один блогер продовжував стверджувати, що українські війська все ще утримують позиції на околицях Новоселівки Першої.

21 липня російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області, атакувавши поблизу Старомайорського

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області в районі Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки та Щербаків.

20 і 21 липня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини, зокрема поблизу Кринок і Козачих Лагерів. Російські блогери стверджували, що російські війська очищають невизначені острови в дельті річки Дніпро та що українські війська утримують позиції біля озера Круглик.