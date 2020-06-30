ЄС розширив санкції проти Венесуели. Мадуро натомість висилає європейського посла



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Президент Венесуели Ніколас Мадуро: Я вирішив дати представнику ЄС в Каракасі 72 години, аби вона покинула країну, і вимагаю від ЄС виявляти повагу

У санкційному списку Євросоюзу з'явилися ще 11 офіційних представників Венесуели

Рада ЄС оголосила рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

Як зазначається, після рішення Ради ЄС до санкційного списку входять усього 36 посадових осіб Венесуели. Рада ЄС окремо наголосила на тому, що ці обмежувальні заходи спрямовані проти конкретних персон, є гнучкими, і не завдають шкоди усьому населенню країни.

У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро розкритикував ЄС і заявив, що глава представництва Євросоюзу в Каракасі Ісабель Бріланте Педроса має покинути країну.

Про це він повідомив телеканал Venezolana de Television.

«Я вирішив дати представнику ЄС в Каракасі 72 години, аби вона покинула країну, і вимагаю від ЄС виявляти повагу. Вистачить європейського колоніалізму і переслідування стосовно Венесуели», − підкреслив Мадуро під час виступу в палаці Мірафлорес в Каракасі.

За його словами, Педросі «вже надали літак, щоб вона полетіла».

«Далі ми будемо поступово розв'язувати питання з Євросоюзом. Якщо ми їм не подобаємося, якщо вони не поважають Венесуелу, нехай йдуть», − зазначив лідер країни.

Як відомо, обмежувальні заходи ЄС проти Венесуели були введені з листопада 2017 року. Вони включають ембарго на постачання зброї та іншого обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, а також заборону на подорожі та заморожування фінансових активів конкретних осіб.