США запровадили нові санкції проти Ірану через підтримку режиму Мадуро



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П'ять іранських танкерів, зокрема Forest, доставили мільйони барелів бензину для режиму Мадуро у Венесуелі

Як заявив глава Мінфіну США, «підтримка іранським режимом авторитарного й корумпованого режиму в Венесуелі є неприйнятною»

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти капітанів п'яти іранських танкерів через те, що вони доставили мільйони барелів бензину для режиму Мадуро у Венесуелі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому в середу на сайті мінфіну США.

«Сьогодні OFAC запровадив обмежувальні заходи проти капітанів п'яти суден, яких використовували Судноплавні лінії Ірану IRISL та національна танкерна компанія Ірану NITC (що перебувають під санкціями США), для доставки іранського бензину нелегітимному режиму Мадуро в Венесуелі», - зауважили в американському відомстві.

Санкції введені проти капітанів танкерів Clavel, Petunia, Fortune, Forest і Faxon.

Як заявив глава американського Мінфіну Стівен Мнучин, «підтримка іранським режимом авторитарного й корумпованого режиму в Венесуелі є неприйнятною». За його словами, адміністрація США «продовжить використовувати свої повноваження для того, щоби завадити цьому»

Загалом, як повідомили в OFAC, Іран перевіз в Венесуелу 1,5 млн барелів бензину та бензинових компонентів.

До слова, США обіцяють $15 млн за допомогу в затриманні президента Венесуели.