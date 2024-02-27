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Євробачення-2024: хто став головним конкурентом України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Євробачення-2024: хто став головним конкурентом України
За добу виступ Baby Lasagna отримав 500 тис. переглядів, а в офіційного відео на Rim Tim Tagi Dim за тиждень уже майже 1 млн
фото з відкритих джерел

Букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця пісенного конкурсу

Хорватія оголосила свого представника на Євробачення-2024. Як результат, ставки букмекерів різко змінилися, а в alyona alyona & Jerry Heil з'явився новий конкурент.  

Співак Baby Lasagna зараз займає друге місце в рейтингу букмекерів. Рішення було прийнято під час фестивалю Dora, де 16 претендентів змагалися за перемогу. Своєю піснею Rim Tim Tagi Dim виконавець підкорив як глядачів, так і міжнародне журі – це танцювальна рок-композиція про село від дуже харизматичного хлопця у кольчузі. Тож Baby Lasagna відправиться у травні в Мальме, де на міжнародній сцені виступить від Хорватії.

Цікаво, що після Нацвідбору у Хорватії букмекери оновили свої прогнози щодо ймовірного переможця Євробачення-2024. Україна продовжує лідирувати в рейтингу з 16% шансів на перемогу, за нею йде Хорватія з 11%. Італія замикає трійку лідерів з 8% на перемогу.

Ставки букмекерів щодо переможця Євробачення-2024
Ставки букмекерів щодо переможця Євробачення-2024
скрін: eurovisionworld

Baby Lasagna (він же Марко Пурішич) сенсаційно виграв нацвідбір Dora 2024. Виконавець спочатку був одним із чотирьох дублерів на випадок, якщо хтось із 24 фіналістів відмовиться від участі. Так і сталося. Але навіть бувши у статусі запасного варіанту Baby Lasagna став фаворитом відбору, єврофани шаленіли від нього. У фіналі він отримав рекордні 247 балів телеглядачів (у другого місця – 24).

Цікаво, що представника Хорватії на Євробаченні допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера «Радіо «Промінь» Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської. У хорватів цікава система голосування. Переможця визначили за результатами голосування глядачів (50%) та національного (25%) й міжнародного журі (25%).

За добу виступ Baby Lasagna отримав 500 тис. переглядів, а в офіційного відео на Rim Tim Tagi Dim за тиждень уже понад 1 млн. У кліпі співак гладить корів, годує курей і рубає дрова. Єврофани у захваті і жартують, що раніше їли спагеті, а тепер лише лазанью.

«Пісня розповідає історію молодого хлопця, який покидає своє улюблене село, аби шукати кращої долі десь в іншому місці та тривогу, яка супроводжує таке рішення! Це гостра соціальна проблема для хорватської молоді, яка втікає за кордон», – зауважив сам виконавець.

Варто зазначити, що Хорватія ніколи не перемагала на Євробаченні. Найкращий результат – четверте місце в 1996 і 1999 роках.

Як відомо, alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть з треком Teresa & Maria. В Україні до пісні склалося різне ставлення. Деяким слухачам вона до вподоби, а інші – взагалі не сприймають. Причиною є те, що мати Тереза була неоднозначною особою в історії.

На думку користувачів соцмереж, згадувати в позитивному сенсі матір Терезу не варто, адже в її центрах люди страждали через те, що їм забороняли давати знеболювальні. Крім того, деякі історики стверджували, що жінка прикривалася благодійністю та наживалася на хворих. Також у пісні співачок користувачі знайшли помилки в англомовній частині тексту.

У композиції йдеться про силу українських жінок під час війни та про виклики, з якими доводиться зіштовхуватися. Співачки надихають своїм треком не закриватися в собі та сміливо рухатися вперед.

Читайте також: Хейт alyona alyona: мережа пригадала гріхи співачки, яка представлятиме Україну на Євробаченні
Теги: пісня співак букмекери Україна Хорватія Євробачення

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