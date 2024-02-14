Камерон зробив кілька заяв щодо допомоги Україні

Міністр закордонних справ Британії має відвідати Болгарію та Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європи на конференції з безпеки в Мюнхені

Камерон обговорить зміцнення оборони та фінансування України з представниками ЄС на фоні постійної загрози відмови Конгресу США

Сполучені Штати Америки можуть надати додаткову допомогу Україні незалежно від рішення Конгресу. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон, пише The Guardians.

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Він має відвідати Болгарію та Польщу перед зустріччю з міністрами закордонних справ Європи на конференції з безпеки в Мюнхені 16 лютого.

«Камерон обговорить зміцнення оборони та фінансування України з представниками ЄС на фоні постійної загрози відмови Конгресу США надавати подальшу фінансову підтримку Києву. Також він порушить питання передачі Україні прибутку від російських активів у європейських банках», – йдеться у повідомлені.

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При цьому Камерон підкреслив, що Британія не відмовилася від надій, що США погодяться на додаткову допомогу, і вважає, що адміністрація Байдена спроможна надати деяку допомогу Києву незалежно від Конгресу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять $60 млрд на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. Байден додав, що вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу.

Як повідомлялося, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.